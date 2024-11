Los agentes de la UIP desplazados a Valencia tienen que pagar de su bolsillo las comidas

Los agentes de las UIP desplazados a Valencia para apoyar las labores de ayuda con motivo de la DANA se tienen que pagar de su bolsillo las comidas. La Confederación Española de Policía (CEP) lo ha denunciado esta misma mañana, en un escrito dirigido a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.

.

La llegada de refuerzos policiales a Valencia ha supuesto su alojamiento en hoteles buscados por la propia Policía Nacional cuyo precio cerrado, de 60 euros diarios, sólo incluye alojamiento y desayuno. El resto del coste de la manutención va a tener que ser asumida por los policías, que sólo han recibido un anticipo del 80% de la dieta -el 100% son 77,13 euros- y que ni siquiera cobrándola en su totalidad podrían pagar, con 13 euros diarios, el precio de una comida y una cena, explica el sindicato.

"Ante esta situación, y teniendo en cuenta que las jornadas diarias de los policías van a ser de máxima intensidad porque nuestra prioridad absoluta es volcarnos con los vecinos de Valencia y sus necesidades de seguridad, auxilio, ayuda y protección, CEP ha denunciado esta situación y ha reclamado que la Secretaría de Estado de Seguridad utilice la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 462/2002, que regula las indemnizaciones por razón de servicio de los funcionarios, para elevar de forma extraordinaria y temporal la cuantía diaria de esas dietas y que se cubra así el coste total del hotel y de las comidas de los policías nacionales y de los guardias civiles".

La medida, que ya ha sido aplicada por el Ministerio del Interior en otras ocasiones excepcionales como cumbres o grandes dispositivos, --subraya-- debe llegar cuanto antes y debe ser aplicada no sólo a los profesionales de la UIP sino a cualquier otra unidad que sea desplazada a Valencia. Porque lo importante en este momento es eliminar cualquier obstáculo administrativo o de burocracia que haga que los valencianos no cuenten con la ayuda que necesitan o que esta no pueda desplegarse con rapidez y eficacia.

"Entre las opciones a considerar también para hacer frente a las jornadas laborales que van mucho más allá de lo habitual -y que los compañeros están dispuestos a hacer y hacen porque su prioridad absoluta es atender a los valencianos/as- hemos propuesto la habilitación de una partida de servicios extraordinarios, habitual y frecuente en operaciones similares que llevan a cabo las UIP".