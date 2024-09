Albares justifica la ausencia de Israel en la reunión sobre los dos estados: “Ojala algún día se siente para hablar de paz”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha recibido esta mañana al grupo de países que forman parte de la "Reunión de Madrid: por la aplicación de los dos Estados", que persigue encontrar una solución a la guerra en Gaza tras la masacre del 7 de octubre en Israel de la que se cuumplirá su primer aniversario en tan solo unos días.

Durante el encuentro, los participantes han trabajado en su postura común para resolver la guerra que pasa por la solución de los dos estados. Se trata de la segunda reunión de este tipo desde que España reconoció a Palestina el pasado 28 de mayo. En esta ocasión se ha celebrado en la sede del Palacio de Santa Cruz y han participado más de una decena de países, entre ellos Qatar y Arabia Saudí, dos estados árabes que a día de hoy no reconocen la existencia de Israel.

Durante su comparecencia, el ministro Albares, ha insistido en que “nos reunimos para impulsar el fin de la guerra y salir de la espiral de violencia y que los horrores del 7 de octubre no se repitan”. Sin embargo, entre los países ausentes y con mucha implicación en el fin de la guerra además de la solución de los dos estados, está Israel.

Ante la pregunta de los periodistas, el ministro Albares ha subrayado que en la reunión participan los "socios europeos que han estado más comprometidos en aplicar la solución de los dos estados" y al grupo de contacto creado por la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). "Israel no está invitado porque no pertenece a ninguno de los dos grupos", ha aclarado. "Estamos encantados de que Israel se siente, por supuesto, en torno a cualquier mesa en la que se hable de paz y de aplicación de dos estados y ojalá, eso es lo que queremos, que un día veamos en torno a la mesa no solamente a los que estamos aquí sino también a Israel hablando de paz y de la aplicación de los dos estados", ha añadido.

El ministro se ha pronunciado escudado por todos los ministros asistentes, entre los que estaban el de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, y el ministro de Estado de Qatar, Mohamed bin Abdulaziz al Jalifa, cuyos países no reconocen la existencia de Israel, así como el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá. En este sentido, y tras dejar claro que hablaba en nombre de España y no de todos los presentes, Albares ha recalcado que "de la misma forma que nosotros hemos reconocido el Estado de Palestina y que queremos que el Estado de Palestina exista y sea un Estado raealista y viable, por supuesto somos favorables a la normalización de relaciones entre todos los países árabes e Israel".