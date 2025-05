Albares, como si nada: "El uso de las lenguas cooficiales es ya irreversible"

La reacción del ministro de Asuntos Exteriores al revés de Europa sobre la oficialidad del catalán no ha tardado. Como si viviera en una realidad paralela, José Manuel Albares ha dicho en el canal 3/24 que el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas es ya "irreversible".

El ministro se ha congratulado de que 20 países estén ya a favor o no vean impedimento a que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE. Sobre los siete reticentes ha adelantado que hablará con ellos para intentar resolver las dudas que sigan teniendo.

En previsión del fiasco después de meses de intenso trabajo diplomático, Albares ha delegado hoy su presencia en Bruselas en el secretario de Estado para la UE, Fernando Mariano Sampedro. Así no ha tenido que presenciar el retraso de una votación que hoy estaba perdida antes de empezar por las reticencias de países como Finlandia o Suecia.

El jarro de agua fría de hoy tiene varios causantes y una consecuencia directa y es que el Gobierno de Sánchez no está en condiciones de cumplir una de las exigencias de Junts para el pacto de legislatura. Y no será porque desde Exteriores no lo hayan intentado. Albares ha hecho de esta cruzada un asunto casi personal y así lo trasladó en enero a los embajadores españoles reunidos en Madrid, a los que instó a trabajar por ese propósito como "absoluta prioridad" en 2025.

Albares puso toda la artillería del Ministerio al servicio de la hipoteca política del Gobierno con Puigdemont y no ha logrado saldar la deuda de momento. Sin embargo, el jefe de la Diplomacia ha insistido en que el reconocimiento de esta oficialidad es un compromiso "irrenunciable" del Gobierno español y ha avanzado que esta misma tarde contactará con los ministros de Asuntos Exteriores de los siete países reticentes para intentar despejar sus dudas "financieras y jurídicas" a este respecto.

Sobre las dudas financieras España ya dijo que correría con todos los gastos de incluir tres nuevas lenguas en las instituciones comunitarias, una promesa que no parece haber calado del todo. Asimismo, hay un temor bastante extendido de que esto pueda sentar un precedente para otras regiones separatistas de la UE que aspiran a un trato parecido con su lengua.

El ministro ha recalcado que no ha sido España quien ha retirado el punto para su adopción sino que la presidencia polaca de turno ha considerado que era mejor aplazar la decisión tras constatar que no había la mayoría necesaria para incluir las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE. "El tema sigue en la mesa para conseguir la unanimidad", ha asegurado.