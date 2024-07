Alberto Núñez Feijóo: «Si a Vox le interesa el cambio, no puede torpedear la alternativa al Gobierno"

E l presidente del PP, tras su intervención, contestó a las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 Noticias; Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero; Ángela Vera, periodista de La Sexta y Carmen Morodo, adjunta al director en LA RAZÓN.

Santiago González: Estamos viendo que no hay acuerdos con países vecinos para solucionar la situación de la inmigración... Lo que se pone sobre la mesa es la modificación de la Ley de Extranjería. ¿La van a apoyar? ¿Hay soluciones prácticas que pueden ofrecer al Gobierno para que se resuelva?

Alberto Núñez Feijóo: Hay un pacto migratorio europeo suscrito por el PP, PSOE, los liberales y los verdes. Ese pacto migratorio, en España no se trabaja en él y los datos así lo acreditan. ¿Por qué Grecia e Italia han rebajado más de un 70% la entrada de inmigrantes en su territorio? Porque lo han trabajado desde el punto de vista internacional, se han ido a los países de origen, los dos primeros ministros se han tomado este asunto como prioritario y se consideró como un problema estructural. Lo han conseguido.

¿Por qué España es el país con mayor incremento? Porque no lo hemos trabajado en los últimos años, y especialmente en este último. En este momento, Ceuta está en una situación compleja, pero peor está Canarias, con unos 6.000 menores que han entrado de forma ilegal y la previsión es que pueda llegar a 16.000 menores a final de año. Ya no hablo de adultos, sino de menores. Las comunidades del PP siempre han sido solidarias en el reparto de menores, siempre. Quien no ha votado a favor ha sido el socio de gobierno, ERC. Cogiendo datos en 2022, Navarra acogió a cero menores y el País Vasco, a cero. Cantabria y Baleares– que gobernaba el PSOE– acogió a cero menores. Por tanto, acusar de insolidaridad al que acoge los menores y de progresismo al que no, es lamentable.

Lo que planteamos es una política migratoria nacional que pasa por la vertiente de Exteriores (cooperación), por la vertiente de Interior (migración) y por la vertiente de la gestión con las comunidades. Durante la pandemia, el gobierno nos mandó vacunas y nos reunió más de 18 domingos. Lo llamaba cogestión. Pero ahora ha presentado un texto de modificación de la Ley orgánica que consiste en que los menores se repartan por las comunidades sin hablar con las comunidades. ¿Dónde está la cogestión? ¿Qué falacia es esta?

¿Cuál es nuestra propuesta? Haga un plan nacional de migración. Gestión en los países de origen. Nuestras fronteras son las más permeables. El efecto llamada que estamos haciendo es evidente. Trabaje con las comunidades. Convoque la Conferencia de Presidentes, busque una fórmula para la gestión de los menores y apruebe un plan de contingencia económico.

S.G: ¿El futuro de Vox pasa por acabar como Ciudadanos?

Feijóo: Vox ha decidido romper en los gobiernos en los que participaba. No sé lo que pensará un aragonés, un castellano-leonés, un extremeño, un murciano o un valenciano, pero cuando observa que la sanidad, las políticas de infraestructuras, que las competencias de su comunidad se rompen por la decisión nacional de un partido, pensará, con buen criterio, que no les interesa nada su comunidad.Si a usted le interesa el cambio no puede tirar a la basura el cambio en las comunidades; si le interesa el cambio, no puede torpedear la alternativa a Sánchez. Ha sido un gravísimo error, propio de partidos que no han gobernado nunca y que solo buscan su rédito electoral con independencia de cómo vaya la nación.

Julián Cabrera: Sobre la comparecencia del empresario Barrabés... ¿Van a pedir comisiones en el Congreso y en el Senado?

Feijóo: Le he preguntado a Sánchez si conocía las cartas de recomendación de su esposa y no contesta. Sánchez sabía que su esposa tenía contactos con este empresario, el cuál financiaba su máster. Si el señor Sánchez considera que esto no es reprochable... Que su mujer escriba cartas de recomendación en beneficio de empresarios que resultan adjudicatarios, es reprochable. Si el presidente considera que esto no es reprochable, el reprochable es él. ¿Cómo la persona que vive conmigo escribe cartas en beneficio de empresas que se presentan a licitaciones públicas? Si lo hace sin mi autorización, tendré que comparecer y explicarlo. Estamos en una situación en la que empezamos a normalizar cuestiones que hace muy poco suponían la dimisión del presidente del Gobierno. El señor Sánchez tiene una avería en su brújula moral que no sé si tendrá arreglo. Un primer ministro europeo es incompatible con las conductas de mi presidente del Gobierno.

J.C: ¿Qué medidas esperan por parte de Sánchez en términos de regeneración democrática?

Feijóo: No sé qué va a presentar, dirá que ustedes manipulan. ¿En España no hay un Código Penal que tipifica las injurias, la difamación? ¿Es que acaso los periodistas no han sido condenados en sentencia firme por no cumplir su trabajo? ¿Es que no han sacado en los últimos 45 años temas que han afectado al PSOE de Felipe González, al PP de Rajoy o de Aznar o al PSOE de Zapatero? Sí, claro. ¿Es que acaso estas cosas que sacaron no conllevaron sentencias condenatorias con ingresos en la cárcel de políticos? Sí, ¿y se nos ocurrió decir que hay que hacer una ley para controlar a los medios? No.

Ángela Vera: ¿Qué implicaría la declaración de emergencia migratoria? ¿Qué propuesta llevaría el PP a la Conferencia de Presidentes para garantizar que la acogida se lleve a cabo y que no pase por esa solidaridad obligatoria?

Feijóo: Planteamos un declaración de emergencia porque el texto que se ha presentado solo habla de Ceuta, Melilla y Canarias. Entonces, cuando Valencia – que está ya fuera de su capacidad– tenga los problemas que tiene Canarias, ¿volvemos a modificar la ley orgánica? Una ley orgánica se queda con vocación de permanencia. No podemos andar modificando leyes orgánicas con herramientas legales absolutamente atípicas. Una ley orgánica se modifica con un proyecto de ley y no con una proposición de ley. Por muchos menos motivos se ha reunido la Conferencia de Presidentes. Y ahora resulta que se les dice a las comunidades que tienen la obligación porque lo digo yo de recibir el número de menores que yo considero oportuno. Y lo máximo que le voy a financiarles es el primer año. Segundo, yo les voy a mandar a menores pero no les puedo acreditar que lo sean porque no le hago pruebas. Tercero, la responsabilidad ante la Justicia es suya porque han de cumplir la legislación de protección de menores. En consecuencia, los fiscales de menores le pueden imputar a usted. ¿Esto es un plan? Esto es quitarse un problema de encima. No se puede asumir un asunto de esta naturaleza con esta improvisación. Por consiguiente, la declaración de emergencia migratoria ha de ser en todo el país.

A.V: Ahora que no gobierna con Vox, ¿va a intentar empezar a tender puentes con el PNV y Junts? ¿Piensa que puede llegar a formar una mayoría parlamentaria futura?

Feijóo: Vox ha tomado una decisión que la mayoría de sus votantes no entienden. Estoy convencido de que los votantes de Vox también les importa y mucho cuál es la situación de un menor no acompañado. Todos los gobiernos de las comunidades autónomas donde gobierna el PP tienen más estabilidad que el gobierno central porque en todos ganó el PP, salvo en Extremadura, que empatamos. Por tanto, los gobiernos aún sin Vox tienen más estabilidad que el gobierno central. Nosotros tenemos nuestro programa electoral, acuerdos de gobiernos y los presidentes autonómicos van a gestionar con el rigor de un programa electoral . Que yo sepa no gobernamos en Cataluña, por tanto, no necesitamos el apoyo de Junts, ni gobernamos en Euskadi y no necesitamos el apoyo del PNV.

Carmen Morodo: ¿Cómo está la negociación de las vacantes institucionales? ¿Siente como una tomadura de pelo que el Gobierno haya puesto el nombre de Escrivá como gobernador del Banco de España?

Feijóo: En enero de 2023 nos fuimos al lugar donde se aprobó la Constitución de Cádiz y presentamos un plan de regeneración, que tiene toda la vigencia. Y ese plan de regeneración es lo que se nos dio en la negociación de la renovación del CGPJ. Si hemos llegado a un acuerdo y en este momento se está tramitando una ley orgánica en la que se acredita que ninguna persona que hubiera tenido un cargo político en los últimos cinco años puede formar parte del CGPJ y además se añade una reforma del estatuto del Ministerio Fiscal para que de la misma forma ninguna persona que haya tenido un cargo político en los últimos cinco años pueda ser fiscal general, comprenderá usted que al cabo de tres días no es posible que el gobernador del Banco de España sea un ministro del Gobierno de Sánchez. Ministro por la mañana, gobernador por la tarde. Me sorprendió y consideré que me estaba tomando el pelo. El gobernador, por estatuto, es una persona independiente del Gobierno. Por lo tanto, no hay ningún problema personal con ese ministro, es un problema de incompatibilidad.

C.M: ¿Qué le parece que Puigdemont esté encontrando dificultades para regresar a España sin consecuencias penales?

Feijóo:Dijimos que la amnistía era inaplicable por los tratados europeos y la Constitución. No engañamos a nadie.