Aldama amenaza a Sánchez, a su salida de la prisión: "Si quiere pruebas, las tendrá"

Víctor de Aldama, el comisionista de los suministros de mascarillas a varias adjudicaciones públicas, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de prisión este jueves, tras ser liberado por el juez Santiago Pedraz en el marco del otro fraude que se le investiga, la conocida como "trama del fuel".

"Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá", ha sido el mensaje que ha querido transmitir el empresario, visiblemente enfadado, al líder del PSOE, aprovechando la presencia de los medios .

En su declaración voluntaria de este jueves ante el juez instructor del "caso Koldo", Ismael Moreno, ha señalado a Pedro Sánchez y varios de sus ministros como conocedores de sus actividades.

El empresario ha salido de la cárcel del Soto del Real tras requerir la Fiscalía Anticorrupción y su defensa que fuese liberado. Estaba encarcelado desde el pasado 10 de octubre por un fraude en el sector de los hidrocarburos de más de 180 millones de euros en el IVA.

"El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que es mitómano y tiene alzhéimer. Cuando le preguntaron dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, por si me conocía él no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", afirmó ante las cámaras.

Es la reacción del expresidente del Zamora Club de Fútbol a las declaraciones que Sánchez ha hecho sobre él este mismo día. Le definió como un "personaje" y le dedicó un "menuda inventada" a sus acusaciones, para después reivindicar que "este Gobierno es limpio".

"Poco menos que yo estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin", aseguró en tono de mofa, para luego quitarle peso a sus palabras asegurando que es parte de su "estrategia de defensa basada en la mentira".

Aldama en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 señaló a Sánchez como el que decidió que Koldo fuese asesor de Ábalos, el que pidió conocerle, para lo que acudió a un acto del PSOE. En este evento de los socialistas le agradeció -reveló Aldama- sus gestiones en México y Venezuela que le habrían permitido lograr varios acuerdos públicos con las autoridades de estos países en pro de los intereses de empresas españolas.

Asimismo, detalló que la fotografía juntos, en la que posan el presidente y el empresario, se tomó "en un reservado" que había en el lugar que albergó el acto electoral y afirmó que la realización de la instantánea no fue un acto fortuito.

El "conseguidor" de los contratos públicos de las mascarillas sostuvo también en la que declaración que ha precedido a su salida de prisión que el líder del PSOE era consciente de que el actuaba en favor del interés de Air Europa en las negociaciones previas a la aprobación del rescate público de más de 200 millones de euros que finalmente logró la aerolínea.

También sabía del viaje que tenía programado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a nuestro país un mes antes de la fecha en que se iba a producir y que estaba previsto que cenasen juntos y con la presencia también de otros ministros como Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa y María Jesús Montero.