Alivio en el PP: el gran apagón diluye la inquietud por Mazón en la cumbre europea

El PP pudo respirar aliviado ayer. Durante semanas ha temido que el «efecto Mazón» monopolizara el Congreso del PP europeo que se celebró esta semana en Valencia. Eso se unía al malestar existente dentro del PP con tener que desplazarse a la Comunidad Valenciana a lo que les parecía como casi "respaldar" al presidente valenciano, a pesar de que todo el mundo le considera un "activo tóxico".

Su presencia o ausencia, el saludo o la foto del presidente de la Comunidad Valenciana y la reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, amenazaba con opacar el cónclave con el que el PP ganaba influencia en Europa. El PP había intentado hasta hace un mes cambiar de ubicación el Congreso del PP europeo bajo el pretexto de que no estaba asegurada la presencia de los diputados populares españoles por ser semana de pleno en el Congreso. El PP europeo ya no podía dar marcha atrás. Y, además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, había pasado el pleno a la siguiente semana, en un gesto de decoro con el PP, habitual entre los partidos.

El saludo

Sin embargo, el apagón lo cambió todo y la polémica quedó en un segundo plano. «Iba a ser el Congreso de Mazón y ha sido el del apagón», ironizan en el PP, donde no podían ocultar una contenida alegría por quedar diluido el foco mediático. Y es que, sí que hubo saludo Feijóo-Mazón, pero pasó inadvertido. Reto superado, hasta la próxima.

Aun así, pese a quedar en un segundo plano el momento Feijóo-Mazón, lo cierto es que si hubo una directriz por parte de Génova para que la presencia de Mazón no "estropeara " a Feijóo la "foto" que querían vender. El martes, Feijóo recibió a las principales autoridades europeas presentes en el cónclave, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro polaco, Donald Tusk, o el vicepresidente italiano, Antonio Tajani. Lo hizo junto a las dos máximas autoridades de Valencia, la alcaldesa, María José Catalá y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Sin embargo, hasta el miércoles, Génova no dejó publicar las fotos en las que se veía a Mazón, con el fin de que el martes, el día después del apagón, quedase proyectada la imagen de Feijóo rodeado de los principales líderes europeos. El miércoles, ya sí, la foto recibió el "ok". Esta recepción se produjo sin informar a los medios de comunicación previamente y no aparecía en las agendas de Feijóo o de Mazón.

La foto, además, fue doble. Y es que Mazón se dejó ver desde bien pronto el miércoles por el Congreso del PP europeo. Había dudas de que Mazón acudiera al cónclave mientras que Valencia mantuviera el nivel tres de emergenccia por el apagón. Una vez rebajado, Mazón acudió. No hubo, sin embargo, una reunión bilateral entre ambos. Tampoco Mazón esperó a recibir al expresidente del Gobierno, José María Aznar, que participaba en el foro. El presidente valenciano tenía un vuelo para acudir a Estados Unidos para analizar los efectos de los aranceles para las empresas valencianas.

De fondo, los equilibrios entre ambas partes para mantener las distancias siguen patentes. Sin reunión entre ambos, a pesar de cumplirse seis meses de la Dana, en el entorno del presidente valenciano minimizan cualquier polémica e incluso aseguran sentirse "respaldados" por el presidente Feijóo.