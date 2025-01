Alivio en Moncloa con Puigdemont: "Nada se rompe"

Alivio en el Gobierno. Desde Moncloa y Ferraz tenían hoy puesta toda su atención en Bruselas, en la reunión del núcleo duro de Junts, fijada con carácter estratégico 24 horas después de la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados. Los partidos de la coalición (PSOE y Sumar) dieron ayer una patada hacia delante en su relación con los posconvergentes, congelando la cuestión de confianza en las Cortes, pese a que habían asegurado que la rechazaría, y hoy Carles Puigdemont ha dejado que el balón siga rodando. El expresidente catalán amenazó con "suspender" todas las negociaciones que mantiene abiertas con los socialistas, pero, a renglón seguido, exigía la inmediata convocatoria de la mesa de Suiza, esto es, el foro de negociación al máximo nivel. "Nada se rompe", se felicitan con prudencia en el Ejecutivo.

En Moncloa no quieren lanzar las campanas al vuelo, pero no ocultan que el escenario actual está lejos de la "ruptura" y reivindican que no están en un punto de no retorno o, al menos, no en un punto en el que no hayan estado antes. Piden "prudencia" y "respeto" para que las conversaciones lleguen a buen puerto. "Somos capaces de superar discrepancias y lo vamos a hacer con Junts", señalan. Otras fuentes optan por el perfil bajo y rebajan cualquier optimismo: "Vamos a seguir en la discreción que siempre mantenemos en las conversaciones. Cuando haya un acuerdo, lo comunicaremos de inmediato, como siempre hemos hecho en todos los procesos".

Sin embargo, existen discrepancias. De hecho, en el PSOE asumen que el "acuerdo de Bruselas" se cimentó sobre las posturas antagónicas que separan a Junts y los socialistas. Mientras Puigdemont se queja de los incumplimientos, en el Ejecutivo aseguran que "cumplen". "Tenemos una voluntad decidida de seguir apostando por el diálogo", señalan fuentes gubernamentales en privado. En público, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que “cuando llegamos a acuerdos, cumplimos esos acuerdos. En la relación con Junts, algunos acuerdos están en el BOE, otros en vía de materializarse, otros en vía de negociación. El Gobierno cumple sus acuerdos y lo hace siempre", ha expuesto. "Cuando hay discrepancias, nuestra fórmula es el diálogo, el acuerdo y el esfuerzo para acercar posturas y que podamos seguir avanzando", ha añadido Bolaños.