Año y medio sin recambio para el hermano de Sánchez: durante su excedencia y baja por paternidad "nadie lo sustituyó"

La directora del Conservatorio Superior de Música de la Diputación de Badajoz -cuya coordinación corresponde al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por el puesto de dirección para el que fue contratado en 2017, un procedimiento bajo la lupa judicial- aseguró en su declaración judicial que durante los 15 meses que David Sánchez estuvo de excedencia y de baja de paternidad entre 2021 y 2022 "nadie lo sustituyó" en su puesto de alta dirección.

La magistrada Beatriz Biedma preguntó a María del Rosario Mayoral el pasado 8 de enero, en su declaración como testigo, quién asumió sus funciones como coordinador de conservatorios y responsable de la Oficina de Artes Escénicas durante el año que estuvo de excedencia, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, y mientras duró su baja por paternidad de mayo a octubre de 2022. "Durante este tiempo que él no estaba allí desarrollando su trabajo, ¿alguien lo sustituyó?". "No, nadie lo sustituyó". "¿Por qué razón?", se interesó la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. "No lo sé", se limitó a contestar la testigo. "¿Quién hizo sus funciones entonces cuando no estaba?", quiso saber la togada. "El equipo directivo"

Mayoral dijo no saber de quién partió la idea de crear el puesto de coordinador de conservatorios, pero afirmó que "es una figura necesaria" (pese a que ninguno de los responsables de los mismos lo solicitaron). "Si era tan necesaria, ¿por qué se crearon seis años en crear la plaza", quiso saber la magistrada en referencia al tiempo que pasó desde la jubilación de la persona que asumía ese cometido de coordinación de conservatorios en la Diputación. A lo que la testigo replicó que "quizá" había otras necesidades más urgentes que atender.

Además, la juez se mostró extrañada por el hecho de que, pese a ser su superior jerárquico, no haya cruzado con David Sánchez ni un solo correo electrónico desde junio de 2023, cuando le pidió una reunión pendiente desde que, ocho meses antes, había sido designado jefe de la Oficina de Artes Escénicas (un puesto que, según la Diputación de Badajoz, no supuso un cambio de funciones, por lo que no se sacó a concurso, una versión que pone en duda Biedma, que ve indicios de tráfico de influencias tanto en esa decisión como en la creación de la plaza de coordinador de conservatorios que la Diputación le asignó en julio de 2017).

"¿Cuándo conoció usted a David Sánchez?", le inquirió la instructora. Según la directora del conservatorio superior, le conoció cuando empezó a trabajar en la Diputación, en el verano de 2017. Y respecto a las funciones del puesto de alta dirección adjudicado finalmente al hermano del presidente del Gobierno (que se impuso a otra decena de candidatos), la juez se interesó - tras enumerarlas una a una- en si "se ha dedicado a estas funciones desde julio de 2017". "Supongo que ha hecho su trabajo. Yo no superviso su trabajo, porque él está por encima de mí", contestó Mayoral. Según explicó, colaboró en el impulso de algunas actividades cuando ella todavía era profesora, antes de ser designada directora del conservatorio en 2020.

"Usted trabaja allí, ¿no lo ha visto?"

"¿Sabe desde que llegó dónde tuvo su despacho?", siguió indagando la juez. "Creo que en el Conservatorio Superior", contestó Mayoral. "¿Por qué dice creo? Usted trabaja allí, ¿no lo ha visto?". "Sí, sí, en el Conservatorio Superior, desde que yo estoy como directora sé que su puesto de trabajo estaba en el Conservatorio Superior. Antes, creo que también". Según recordó, al incorporarse en 2017 se le asignó un despacho en la biblioteca "porque no tenía despacho cuando llegó".

La instructora trasladó a la testigo que le llamó la atención que David Sánchez haya cruzado muy pocos correos electrónicos con ella, siendo su superior jerárquico, al contrario de lo que sucedía con su antecesor en el cargo, Evaristo Valentí, que también compareció como testigo). Y Biedma hizo hincapié en que los últimos correos con el hermano del presidente son de junio de 2023, y en ellos le solicita una reunión pendiente "desde que tomaste cargo de tu nuevo puesto de trabajo".

La juez le puso de relieve que David Sánchez había asumido el cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas ocho meses antes, en octubre de 2022. "¿Hasta entonces no tuvo contacto ninguno con este señor?". "Sí, pero no para tratar el tema que quería tratar en la reunión, supongo", contestó la testigo. Pero la instructora le recordó que el motivo de la cita era abordar las actividades del próximo curso. "Es algo como general que usted quería hablar con él desde hacía tiempo y en todo ese tiempo usted no tuvo relación ninguna con ese señor. ¿No tenía reuniones periódicas con él?", insistió de nuevo. "Periódicas no, pero sí que nos reuníamos de vez en cuando".

"¿Por qué ya no hay ni un correo más?", se interesó la togada después de que la directora del conservatorio aclarase que finalmente esa reunión sí se produjo. "Porqué él pasó a formar parte de la Oficina de Artes Escénicas y se desvinculó de los conservatorios, creo entender", contestó.

No sabe lo que es la Oficina de Artes Escénicas

En ese momento, Biedma la precisó que aunque el nombre de su puesto de trabajo cambió en 2022 la Diputación de Badajoz insiste en que la plaza no se sacó a concurso porque las funciones eran las mismas. "¿Desde cuándo no cumple con estas funciones de coordinación de los conservatorios? ¿Desde que usted es directora?". "No puedo decirle. Desde que estoy en la dirección sí que he mantenido contacto con él y hemos tenido reuniones y le he informado de las actividades que llevamos a cabo", explicó la testigo. "¿Pero ha realizado estas funciones que le estoy diciendo, que son muy concretas?", le cortó entonces la magistrada, buscando acreditar que tras el cambio de nomenclatura de su puesto se desvinculó de los conservatorios y se centró en el proyecto Ópera Joven. "Usted pensaba que al cambiarle la nomenclatura ya no se ocupaba de los conservatorios?", le preguntó directamente. "Sí, yo he pensado eso".

Finalmente, recordó que en la reunión que mantuvo en 2023 el propio David Sánchez le trasladó que "no cambiaba nada" el hecho de que le nombraran jefe de la Oficina de Artes Escénicas. "¿Me dice que siendo su superior directo no tiene ni un solo correo electrónico con él en más de un año y medio?" (desde junio de 2023, el último que consta en los correos de los investigados analizados por la UCO). "Es que tengo también otros jefes por encima -contestó la testigo-. Y al director de área le he consultado actividades que pensábamos hacer. Ha siso él quien ha asumido parte de las funciones y a quien le he pedido cosas que pensábamos hacer". En ese momento, la juez le preguntó directamente si Sánchez ejercía unas funciones, a las que está obligado por contrato, que actualmente no hace y que ha asumido el director de área. "Sí", asumió Mayoral.

La testigo dijo no saber en qué consiste esa Oficina de Artes Escénicas. "A ver si usted me lo puede explicar. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas?", le preguntó la instructora. "Pues no tengo información al respecto. Sé que es la oficina que dirige actualmente David Sánchez pero no sé cuáles son sus atribuciones". "No sabría decírselo", respondió respecto a su ubicación y la gente que la compone.