El apoyo de la dirección de Belarra en campaña a la candidata crítica de Podemos Asturias, en el aire

Las turbulencias entre la dirección estatal de Podemos y la que es su candidata a presidenta en Asturias, Covadonga Tomé, vuelven a aflorar. A ocho días de que comience la campaña electoral, la candidatura crítica –y elegida en primarias–no tiene la seguridad de que las principales caras visibles del partido, la secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra y la ministra de Igualdad y número dos, Irene Montero, acudan al norte a hacer campaña por el partido y a arroparla directamente.

Según explican fuentes de la candidatura, a día de hoy, la opción de un gran mitin con miembros de la dirección estatal está «en el aire» y prácticamente dan por desechada esa idea. «La previsión es hacer una campaña con nuestros propios medios», explican estas fuentes. De momento, tanto desde la dirección estatal de la formación como desde el partido autonómico evitan confirmar a este diario ningún acto en Asturias en el que las principales cabezas de la dirección o portavoces acudan en representación a una fotografía con Covadonga Tomé. A pesar de todas las controversias que se han atravesado en las últimas semanas, donde la propia candidata llegó a encerrarse en la sede del partido para denunciar el riesgo de que el partido no la confirmara como candidata ante la Junta Electoral, se reconoce que ha habido avances y que incluso desde la dirección estatal se ha apoyado expresamente a la candidata Tomé. Además, explican desde la candidatura en Asturias que el partido ha puesto a disposición de Covadonga Tomé los recursos económicos previstos según las subvenciones electorales y dos personas para dar apoyo logístico y de prensa. «Ha habido una mejora en la puesta de recursos de campaña», aseguran. No hay, aun así, optimismo ninguno y las fuentes consultadas explican que el ánimo que mantienen es “bueno” pero sabiendo que su apoyo “no viene de Madrid sino de Asturias”.

A pesar de este deshielo, la frialdad entre ambas partes es más que evidente. Ayer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, visitó Gijón para apoyar a su candidata en Gijón Olaya Suárez. Posteriormente, la número dos de Podemos se reunió también con un grupo nutrido de la dirección autonómica. Cita en la que estaba ausente la candidata a presidenta de Asturias por Podemos que no tenía «conocimiento» de la visita, según denuncia la propia dirigente, que trató de restar importancia a este nuevo hecho que pone en tela de juicio el apoyo de los de Belarra. «No es novedad. Nosotros continuamos. No éramos la opción de la dirección de Madrid y se ha empleado una política activa de invisibilización de la candidatura», lamentó en declaraciones a los medios. A su juicio, se trata de un nuevo episodio de "la campaña de invisibilización" a la que se quiere someter a su candidatura. Mientras que la propia Montero aseguró que se trataba de un acto organizado por Podemos en Gijón y que había sido invitada por la candidata a la alcaldía. La ministra de Igualdad aseguró que Covadonga Tomé cuenta con "el apoyo" del partido al igual que el resto de candidatos autonómicos y municipales. Ante esto, la candidata contestó: "Lo elegante, lo normal, lo razonable, sería que la candidatura de Asturias a las elecciones autonómicas tuviera conocimiento de esta visita", ha comentado por su parte Covadonga Tomé. Preguntada sobre si no creería conveniente una llamada por parte de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o de la propia Montero, Tomé ha comentado que no sabía si se iba a producir. "Si se produce, fenomenal, creo que sería un paso positivo en la campaña y en la relación entre la dirección estatal y la candidatura que aquí se presenta", ha indicado.