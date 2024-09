La equiparación salarial entre Policías del Estado llega el Congreso

El Congreso admite a trámite la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por Jusapol para equipar los sueldos de la Policía y la Guardia Civil con el resto de Policías del Estado. Ahora, el reto es conseguir 500.000 firmas.

Ya es un hecho. La asociación por la equiparación salarial entre diferentes cuerpos policiales (Jusapol), que reúne a Policía y Guardia Civil, anunció que llegarían hasta el final y así lo han hecho. Por fin ha sido admitida a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que los miembros de ambos cuerpos cobren lo mismo que las Policías autonómicas.

Lo anunciaronel pasado 16 de septiembre ante asociaciones policiales y de la Guardia Civil, así como de representantes políticos, y ya les ha llegado el visto bueno del Congreso. «La proposición de Ley para le efectiva igualdad yequiparación salarial de las Policías del Estado español» ha sido admitida a trámite. Ahora el reto es conseguir las 500.000 firmas necesarias para que se debata en la Cámara Baja.

Empezaron de la nada, dejando muy claro que no pertenecen a ningún partido político ni son afines a ningún sindicato. Su único objetivo es poner fin al agravio comparativo que sufren respecto a las policías autonómicas. «No es justo que en España haya Policías de primera, de segunda y de tercera división. No es justo que las Policías más importantes y con más competencias de un país sean las que menos cobren y las que menos medios materiales tenga. Tampoco es justo que las instituciones más valoradas por los ciudadanos, no tenga su reflejo en la nómina», así arrancaba la campaña que iniciaron en junio en Change.orgy el tiempo les ha dado la razón.

Sus reivindicaciones siempre han sido las mismas:

- Retribución salarial: Entorno a unos 600€ mensuales de disparidad.

- Jubilación: Pérdida de poder adquisitivo.

- Horas extraordinarias: Diferencias entre el 200% y 300% en algunos casos, dependiendo de momento diurno, nocturno o festivo.

- Las retribuciones por asistencias a juicios.

- Retribución de las pagas extraordinarias, en cuantía doble del sueldo mensual.

La equiparación salarial supondría tan sólo un incremento del 0,21% de la partida económica que se destina al ministerio del Interior, una cifra que no parece excesiva si tenemos en cuenta que sus actuaciones policiales suponen más del 90% de la actividad total en España.

No engañan a nadie, su mensaje siempre ha ido dirigido a los mismos, los políticos que una y otra vez han incumplido sus promesas: «Estamos hartos de promesas incumplidas, en tiempos de elecciones, estamos hartos de que se prometa que habrá equiparación y luego no se cumpla, queremos que nos den una solución a este problema y que por fin la labor policial que desarrollamos se vea retribuida de igual forma en toda España».

Desde Madrid, parecen haber tomado nota ya y Ciudadanos, los primeros en defender esta causa, el PP de Cristina Cifuentes (que siempre apoyó esta reivindicación) y en última instancia el PSOE, han tomado la decisión de unirse para exigir al Gobierno la equiparación de Policía y Guardia Civil con el resto de Policías del Estado.