La ausencia de Jesica en el Senado: reafirma sus revelaciones en el Supremo, pero se enfrenta a consecuencias penales si vuelve a dar plantón

Jesica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, estaba citada este jueves a las 11 horas, pero ha esquivado el Senado a última hora con un escrito en el que alegaba razones médicas. Y ese justificante ha hecho librarle, por ahora, de enfrentarse a consecuencias penales dado que ausentarse de la Comisión de Investigación conlleva una pena, tipificada en el Código Penal en el artículo 502.1. En el escrito, además, Jesica ha dicho que se reafirma en sus palabras pronunciadas en la declaración ante el Tribunal Supremo, donde reveló, entre otras cosas, que cobraba sin ir a trabajar en Tragsa e Ineco o que remitió su currículum a Ábalos para que la enchufara.

En concreto, el artículo 502.1 del Código Penal dice lo siguiente: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". No obstante, de momento, el Senado no tiene intención de activar la vía penal dado que ha dado una nueva oportunidad a Jesica para comparecer, reprogramando la cita.

"Yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", afirma Jesica en su escrito. "Lo que dije aquel día es rigurosamente cierto, y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito, como si hubiera acudido a esa Comisión Delorme", añade el documento remitido al Senado.

Desde el PP, rápidamente, se han afanado en lamentar el aplazamiento de la comparecencia, aunque han advertido al PSOE: "Ojalá no se haya producido por ningún de presión, coacción, connivencia y, por supuesto, ningún tipo de contraprestación de la trama corrupta, el entorno de Ábalos, del PSOE o de algún miembro del Gobierno porque estaríamos ante un hecho gravísimo".

La Comisión de Investigación está siendo tan incómoda para el PSOE que ya ha habido precedentes de ausencias: de hecho, casi todo han sido figuras claves de la trama. En este sentido, costó localizar a Koldo García mientras que Javier Hidalgo se ausentó hasta en dos ocasiones y bordeó las consecuencias penales. También Patricia Uriz, expareja de Koldo García, ha dado varios plantones, pero finalmente acudió la semana pasada con la cara tapada, en una imagen inédita.