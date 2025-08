Ayuso se rebela contra Illa, que pide armonizar impuestos: “Madrid es la que más aporta”

Nuevo choque político entre Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa a cuenta de la financiación. Este fin de semana, el presidente catalán defendió el principio de “ordinalidad” en el sistema autonómico y acusó a la Comunidad de Madrid de promover un modelo insolidario: “Debemos poner freno a esta competencia desleal y de dumping fiscal”. Unas palabras que han provocado la indignación de la presidenta madrileña que, con los datos en la mano, desmonta la crítica proferida por su colega catalán.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ayuso recalca: “La Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación; el 70% de la caja común. Solo con el margen regional bajamos los impuestos mientras la Generalidad fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles”.

El debate político de la financiación autonómica vuelve a abrirse en España en mitad de las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat para alumbrar un “cupo catalán” con el que satisfacer los deseos de ERC y ceder así la gestión de todos los tributos a Cataluña. Una prebenda que han rechazado todos los presidentes autonómicos que forman parte del régimen común, incluidos los socialistas.

En una entrevista con el diario ARA, Illa escurre el bulto y carga contra la región madrileña por su política de impuestos bajos. “Acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla lo que hacen es una acumulación insolidaria. ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia” entre territorios y, denuncia el socialista, se suma a un efecto de capitalidad que favorece a Madrid.

Al respecto, Illa propone una armonización fiscal entre territorios. “Quiero que haya una norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño”, apuntaba al tiempo que tachaba de “trampa” bajar los impuestos a los que más tienen y, a la vez, recortar políticas públicas.

Entretanto, el presidente regional también reafirmó su vocación de crear una Agencia Tributaria Catalana que supondría -según la oposición y algunos socialistas críticos- una quiebra de la caja común. Sobre el calendario previsto, aseguró que la intención es ir lo más rápido que pueda. “Se ha avanzado más en financiación autonómica que en los últimos años”, dijo.

En realidad, el cupo catalán no es más que la parte troncal del acuerdo que firmó el PSC con ERC para la investidura de Illa. “Lo haremos y lo haremos bien”, insistió el presidente socialista. De la recaudación por parte de la Generalitat de todo el IRPF, reconoció que los plazos se han dilatado más de la cuenta, pero la clave, añadió es “hacerlo con solvencia y con rigor”. Y no “de forma precipitada y que no salga bien”.