Barómetro del CIS: uno de cada cinco españoles quiere un Gobierno del PSOE en solitario

Dos meses y medio después de las elecciones generales, y justo un día después de que fracasara la quinta reunión entre PSOE y Podemos para desbloquear la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, precisamente por las posturas encontradas a dar luz a un gobierno de coalición, el CIS publica su barómetro postelectoral del 28-A y asegura que un 20,2% de los ciudadanos prefieren un “gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos”. Es decir, uno de cada cinco ciudadanos responde con un “sí” al gobierno monocolor por el que apuestan los socialistas.

El CIS refleja también un necesario ejercicio de reflexión para allanar las negociaciones entre PSOE y Cs. Los españoles prefieren un pacto entre los socialistas y el partido de Albert Rivera antes de que se forme un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Así lo asegura un 16,1% de los españoles, que se muestra favorable a que PSOE y Ciudadanos lleguen a un acuerdo. En el barómetro de mayo era un 24,5% el que prefería esta aritmética. Esta opción sobrepasa al 15,8% que puja por un gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de partidos nacionalistas no independentistas, con las abstenciones necesarias. Un acuerdo con partidos nacionalistas independentistas, PSOE y Podemos sería apoyado por un 10,6%, mientras que un 10,1% prefiere un gobierno del PP, Ciudadanos, Vox y otros apoyos.

Aunque eso sí sumando las diferentes opciones, los ciudadanos se encuentran más favorables a un gobierno del PSOE con Unidas Podemos y el resto de partidos independientemente de si está o no apoyado por partidos independentistas. Un 26,4% estaría a favor de esta opción (un 15,8% está a favor del acuerdo PSOE-Podemos con partidos nacionalistas y un 10,6% querría contar con el apoyo de los independentistas).

Con la vista puesta en una posible repetición electoral, el CIS pregunta sobre que habrían votado los españoles si hubiesen sabido de antemano cuáles han sido los resultados en las urnas. Un 84,1% responde que, en ese caso, habría votad por el mismo partido o coalición por el que lo hizo, mientras que solo un 7,9% se habría abstenido. Un 2,3% asegura que votaría por un partido o coalición distinto. Así, el PSOE también sería el partido por el que los españoles sienten más cercanía. Un 47% de los entrevistados asegura que se siente afín a algún partido, y de este porcentaje, un36% señala al PSOE, un 14,6% lo hace al PP, mientras que un 13,8% a Unidas Podemos, un 9,2% a Ciudadanos y un 5,5% al partido de Santiago Abascal.

La campaña electoral: determinante

El CIS post-electoral pregunta también sobre como influyeron los debates políticos que antecedieron a las elecciones generales. Un 19,4% cree que fue Pablo Iglesias el político que mejor estuvo en los dos debates, mientras que un 10,7% cree que fue Pedro Sánchez. Un 9,3% prefirió a Albert Rivera, mientras que un 3,1% optó por Pablo Casado. Sin embargo, sobre las personas que vieron el debate, un 92,7% no cambió su voto, y solo lo hizo un 7,1%. Sobre aquellos ciudadanos que cambiaron de voto, un 51,!% pensaba votar por un partido y cambió de voto, mientras que un 24,1% se reafirmó en votar por el partido que pensaba inicialmente. Un 12,7% no pensaba votar y al final votó, mientras que un 3,8% le entraron muchas dudas sobre ir a votar o no votar, y un 2,5% pensaba votar y no votó.

Según refleja el sondeo, la campaña previa a las elecciones -los 15 días de antes- fueron clave para que los ciudadanos decidieran el voto. Así lo asegura un 30% que dice haber decidido su voto en los mitines previos a la cita en las urnas. Así, el 10,1% optó por una opción al comienzo de la campaña, el 15,7% en la semana previa a los comicios y el 4,7% el mismo día de las generales.

Sobre el ambiente de la camapaña electoral, el CIS se centra también en si “ha habido mucha, bastante, poca o ninguna agresividad e insultos”. El 57,8% cree que ha habidoe agresividad e insultos, mientras que el 33,3% duda de ello, o cre que no ha habido agresividad o, en su caso, poca”. Sobre los que piensan que sí ha habido mucha o bastante agresividad e insultos, un 31,3% cree que el partido que más ha empleado esa agresividad es el PP, un 20,3% cree que fueron los dirigentes de Ciudadanos, mientras que un 14,1% asegura que fue Vox. Un 5,2% responde que fue el PSOE y un 4,1% dice que fueron los dirigentes de Unidas Podemos.

Respecto a sí el conflicto soberanista influyó o no a la hora de que los españoles decidieran su voto para el 28-A, un 75% responde que obviaron este asunto a la hora de ir a las urnas. Según este sondeo, sólo el 24% de los consultados admite que “lo que está ocurriendo últimamente en Cataluña” influyó en su decisión, frente a un rotundo 74,8% que contesta ‘no’ a esa misma pregunta.