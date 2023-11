Los barones del PP piden prudencia y «medir bien»las convocatorias en el pulso con Abascal

En Génova señalan a Vox, mientras que en las estructuras territoriales se extiende un llamamiento a la prudencia en la convocatoria de manifestaciones contra la amnistía. Entre los dirigentes territoriales se escucha pedir que «se mida bien» para que esta estrategia de liderar la protesta en la calle no se vaya de las manos y no acabe sirviendo a Pedro Sánchez para alimentar su victimización .

Los altercados en las protestas convocadas en Ferraz, principalmente, pero también en otras sedes del PSOE, las consideran en la cúpula popular como un «error del adversario», entendido por Vox. No ha habido ninguna llamada del PP a Vox para analizar la situación creada por las manifestaciones, abanderadas por el partido de Santiago Abascal, y que se han colocado en el foco por los incidentes ultras y la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Como tampoco ha habido ningún contacto entre los populares y Vox para coordinar la estrategia de movilización ciudadana. Al contrario, el PP se desmarca de la política de Vox. Interpreta que detrás de esta política de ocupar el espacio mediático, poniéndose al frente de las protestas ante las sedes del PSOE, sólo «hay una maniobra para ocupar foco mediático» y «un ataque de cuernos» ante el seguimiento mayoritario a las convocatorias que está liderando Alberto Núñez Feijoó.

Ya no sólo es que no quieran compartir pancarta con Vox, sino que también han marcado una línea rotunda de separación entre sus actos de protesta y los que convoca Vox. «A nuestros actos se va sin capucha y sin bengalas», advierten en la dirección popular. Y apunta a este domingo como otro ejemplo de convocatoria pacífica y que será masiva. Todos los actos que ha celebrado hasta ahora el PP en favor de la igualdad se han desarrollado con normalidad y sin incidentes, pero el riesgo de que se infiltre algún elemento ultra que sabotee y manche sus convocatorias preocupa cada vez más internamente.

Esta preocupación se nota, sobre todo, a nivel territorial, donde entre los barones se escucha pedir prudencia porque podría convertirse en algo contraproducente y llevar al PSOE a la victimización. «Debemos medir bien». La identificación de los actos del PP con los que abandera Vox también es un tema que genera debate interno. Hay división de opiniones sobre hasta qué punto los altercados no están haciéndolo el juego a Pedro Sánchez, desviando incluso la atención, de la negociación con Puigdemont.

La rivalidad entre Partido Popular y Vox se ha trasladado a la calle y dirigen el pulso por ver quién capitaliza más y mejor el malestar social. En la cúpula popular tienen claro que este marco no puede hacerles cambiar de estrategia, y aseguran que tienen la firme voluntad de seguir convocando a los ciudadanos a manifestar su indignación por el «engaño de Sánchez», al pactar ahora la impunidad para el independentismo sin haberlo sometido al refrendo de los ciudadanos.

Ayer, Feijóo condenó los actos de violencia, pero también pidió a Sánchez que no dé lecciones cuando va de amnistiar la violencia con la reforma legal que negocia con los independentistas. «Dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro». El PP celebró ayer unas jornadas parlamentarias en favor de la igualdad, la libertad y la dignidad. Tras criticar a los profesionales de la manipulación y la mentira, que dicen que él no es «claro», Feijóo insistió en que la violencia no tiene cabida en democracia y debe rechazarse siempre. «Pero su impunidad tampoco tiene cabida», apostilló.

Feijóo indicó que «nadie va a conseguir estigmatizar la oposición cívica al disparate» porque son «muchos más» los que estamos convencidos del «sinsentido iniciado por Sánchez simplemente para mantenerse» en el poder tras perder las generales.

El presidente del PP afirmó que Sánchez es «el principal responsable de lo que está ocurriendo en España» y le exigió «dar marcha atrás» porque las decisiones que va a tomar «no tienen el consentimiento de los españoles» y «no garantizan la convivencia, sino que la destruyen».

En este punto, reiteró que en la defensa de la igualdad de los españoles nadie les va a «callar» ni les va a «parar» y seguirán «alzando la voz» en todos los ámbitos, incluida la calle, con «movilizaciones pacíficas en defensa del Estado de Derecho».

Movilización el 12N

Alberto Núñez Feijóo irá este domingo a la protesta contra la amnistía convocada en Madrid, y que se espera que sea un acto multitudinario como el del pasado fin de semana en Valencia. La convocatoria es en la Puerta del Sol, y se leerá el mismo manifiesto que están defendiendo en todas las «plazas» a las que están llamando a los ciudadanos para protestar contra la negociación con el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Los presidentes autonómicos están arropando a la dirección nacional en estos actos, pero hay consenso en reclamar prudencia, que no haya salidas de tono de ningún dirigente del partido y que se marque una línea clara de distancia con lo que está diciendo y haciendo Vox. La competencia electoral no justifica que se sea ambiguo en la condena de los actos violentos, ocurran donde ocurran, y bajo la pancarta que ocurran, aseguraba ayer un presidente autonómico. El Partido Popular es un partido institucional y en el ruido no tenemos nada que ganar, sentenciaba otro.

Como ya ocurrió en la campaña de las elecciones generales, el discurso de Vox y los perfiles que cultiva incomodan a los populares, aunque, en el fondo, las dos partes estén de acuerdo en combatir la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas y la concesión de la amnistía a todos los implicados en el «procés».