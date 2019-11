Batalla de líderes: Así llega cada uno a la campaña electoral

Casado ha elegido escrupulosamente a su adversario, Albert Rivera. La estrategia ha ido dirigida a conseguir reabsorber voto de la formación naranja hasta dejarlo en las raspas. Casado no se bate contra el candidato socialista sino contra quien después de abril se sintió en condiciones de disputarle el liderazgo del centro-derecha. Ha rehuido el cuerpo a cuerpo con Rivera y también con el líder de Vox, intencionadamente. Ha dulcificado las formas para conquistar al votante más de centro. Los sondeos han confirmado que la movilidad del voto útil empieza a funcionar a favor del PP y esto es lo que explica esa treintena de escaños que anticipan que volverán a los populares. Las encuestas dicen que falta tiempo para que el vuelco sea tan significativo como para que el PP dé el salto al PSOE en escaños. En Génova dicen que esta vez solo pueden ganar. Cierto es que Casado no se juega nada, se lo jugará todo en las siguientes elecciones, informa Carmen Morodo .

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se juega su propio liderazgo. La modificación del equilibrio de fuerzas ha hecho que la formación naranja ya no se juegue el tradicional «sorpasso» al PP sino su propia estabilidad para mantenerse en la tercera posición. Incluso si los malos augurios de las encuestas se cumplieran, de traspasarse esa línea roja no le quedaría otra salida que la dimisión. Sin embargo en el partido son más optimistas y sus propios «tracking» internos dicen que les mantiene en la tercera posición casi empatados con el cuarto –sin desvelar cuál es éste– La medida del futuro de Rivera está «en que consiga superar el 10 por ciento del voto o evite una caída superior a los 15 escaños».

El líder de Vox, Santiago Abascal, tiene el reto de lograr convertir a su formación política en la tercera fuerza, un imperio que en las últimas convocatorias electorales osciló entre Podemos y Cs y algo que ya le dan algunas encuestas. Pero para los de Abascal la única encuesta posible está en las urnas y prefieren no hacer elucubraciones ni crear falsas expectativas en cuanto al número de escaños. Salen a ganar, y si no al menos ganar terreno a las izquierdas, para conseguir ser el dique de contención que evite que Pedro Sánchez vuelva a La Moncloa. Para ello, Vox intentará consolidar los votos que ya obtuvo en las pasadas elecciones del 28-A e incluso apuestan por aumentar su representación.

Pedro Sánchez se juega en estos comicios certificar el éxito o el fracaso de su estrategia de repetir elecciones, que dentro de su partido llegaron a calificar de «ruleta rusa» por dar otra oportunidad a la derecha. Ni su futuro ni su liderazgo están en cuestión el 10-N, ya que todas las encuestas, incluso las menos favorables, les dan como ganadores en los comicios y alejan la expectativa de que un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox pueda desalojarles del poder. Por lo tanto, el balance de Sánchez el 11 de noviembre no vendrá dado tanto por su número de escaños, que también, sino por el margen de maniobra que estos le otorguen para, «Ahora sí» –como reza su lema– gobernar en base a sus condiciones: no depender de los soberanistas ni integrar a Podemos en el Ejecutivo. En Moncloa esperan que, aunque el tablero vuelva a tornarse endiablado, el PP corresponda el gesto del PSOE en 2016 hacia Mariano Rajoy y asuma una actitud colaboracionista similar hacia la abstención. Gobernar sin bloqueo bien merece ceder un par de escaños.

Podemos: Tocar gobierno o debate sucesorio

Son las cuartas elecciones generales a las que Pablo Iglesias se presenta. Todavía no ha logrado llevar a su partido al Gobierno. En las últimas elecciones generales estuvo muy cerca de entrar en el Consejo de Ministros, pero su apoyo no iba a ser gratis. Una negociación enfangada por los sillones y las pocas garantías de Pedro Sánchez a ofrecer ministerios con competencias reales para poder llevar a cabo las política sociales moradas son las causas últimas del escenario de bloqueo actual. Pero es un camino que después del 10-N no puede repetirse, no solo por las consecuencias directas para la política española sino porque la herramienta que nació en 2015 como alternativa al bipartidismo aún no ha ejecutado su objetivo, participar de un gobierno progresista que frene al eje conservador.

Dentro del cuartel general de los morados son conscientes de que unos resultados que no acrediten su llegada al Gobierno abrirían el melón del debate sucesorio sobre su secretario general. Volver a ser tercera fuerza política como en 2016 para marcar la agenda y enterrar las críticas sobre el hiperliderazgo de Pablo Iglesias, son los objetivos de fondo por los que peleará el partido estos días. Agotar los tiempos para evitar un adelanto de Vistalegre 3, poniendo el foco en la segunda edición que, pese a triunfar las tesis pablistas causó una división elevada dentro del partido. En Podemos se fían a esta semana, que puede servir para movilizar mucho voto morado debido a que el 30-40% del electorado define su papeleta en los días previos a las elecciones, fechas que a Iglesias siempre le suelen sentar bien electoralmente, informa Rocío Esteban.