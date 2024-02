Borrell: “En el mundo cada vez se respetan menos las reglas”

El Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha intervenido en el el Foro Next Educación donde ha reflexionado sobre todos los conflictos abiertos cuando se acercan la celebración de las elecciones europeas. Sus reflexiones coinciden con el aniversario de la invasión rusa de Ucrania y el estallido recientemente de una guerra en Gaza. Sin pelos en la lengua, Borrell ha iniciado su declaración recordando que debido a su cargo recorre distintos puntos del mundo, sin embargo, hay uno al que no puede ir. Se trata de Gaza donde ha incidido en que ni la Organización de Naciones Unidas (ONU) puede entrar por motivos de seguridad.

No obstante, en su particular análisis del contexto global, el Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE se ha mostrado un tanto pesimista al definir el momento actual de la siguiente manera: “El mundo es cada vez más multipolar y cada vez menos reglas. Si hay más jugadores y no se respetan las reglas, el mundo es más anárquico y peligroso. Cada vez se utiliza más la fuerza para resolver los conflictos”. Unas palabras que reflejan muy bien el devenir de la diplomacia internacional. Coincidiendo con un año clave en los procesos electorales, ya que más de la mitad de la población del mundo irá a las urnas, incluidos los europeo, el socialdemócrata ha advertido del deterioro de la democracia. “Todos los informes que circulan dicen que el sistema democrático en su puridad está sufriendo un deterioro porque hay problemas de inseguridad que se resuelven con mano dura, y hay problemas de progreso económico que se resuelve con un método más dirigista”.

Entre todos esos procesos electorales, Borrell se ha referido al de EE UU. “El resultado de las elecciones americanas será determinante para los europeos”. Entre los principales argumentos que presentan está el de la Alianza de la OTAN. Al papel de la Alianza en Ucrania se suma un horizonte en el que Donald Trump puede volver a la Casa Blanca y con ello poner contra las cuerdas a la Alianza Atlántica. Todavía más si cabe después que Trump dijera recientemente que no daría protección a un aliado que no llegue al 2% de inversión en Defensa. “La fortaleza de la Alianza con Trump podría ser otra”, ha advertido Borrell.

En cuanto al posible resultado de las elecciones europeas, Borrell ha tirado de encuestas y ha asegurado que prevén un mejor resultado de los partidos que están a la derecha de la derecha.

Recién aterrizado de Brasil, Borrell se ha referido al acuerdo Mercosur. “No hay acuerdo, la pelota está en el tejado de la UE”. Cabe recordar que la firma del acuerdo entre la UE y los países de América del Sur se firmó en 2019, pero queda pendiente la ratificación económica del mismo, en la que la postura de algunos países europeo impiden que se avance en este sentido.

Sobre los dos conflictos que se libran a las puertas de Europa, Borrell ha asegurado, cuando la invasión rusa de Ucrania entra en su tercer año, que “No puedo decir que la fatiga no exista, pero hace dos años estaban a ocho kilómetros. Ucrania resiste pero Rusia no ha ganado ni ha perdido. Ucrania no ha perdido pero todavía no ha ganado. De momento están resistiendo, Si alguien tiene derecho a cansarse son ucranianos”, ha subrayado.

Respecto a Israel y su ofensiva sobre Gaza se ha vuelto a mostrar muy crítico: “Israel basa su seguridad en medios militares. Yo reclamo mi derecho a criticar al gobierno de Netanyahu sin ser acusado de antisemita”, ha destacado.