La candidata de Podemos Asturias forzará una reunión con Belarra a pesar del "veto" morado

La batalla que se vive en el norte en Podemos no ha aminorado en el tiempo. Después de las expulsiones al último reducto crítico en la formación, encabezadas por la del exsecretario autonómico Dani Ripa, la situación se ha recrudecido en el tiempo contra todo aquel candidato "no afín" a la dirección estatal.El ejemplo actual es el de Covadonga Tomé, que ganó las primarias moradas democráticamente con el 60 por ciento de los votos y es la actual candidata a la presidencia asturiana. Un resultado que no ha sido aceptado por la dirección estatal del partido y que durante los últimos meses ha dejado ver al invisibilizar a su candidata en las redes sociales.

La semana pasada, la relación entre Podemos estatal y Podemos Asturias se amplificó todavía más, después de que la candidata recibiera una primera advertencia de expulsión por parte del partido morado. Desde entonces, la candidata ha tratado de ponerse en contacto con la secretaria general del partido, Ione Belarra, con el objetivo de pedir explicaciones y de que la dirección estatal "asuma" el compromiso de respetar las primarias y el partido apoye a su candidata.

Ante esta situación, la candidata aprovechará los actos que Podemos celebra este fin de semana y a los que acudirá la también ministra de Derechos Sociales. Según denuncia la propia candidata, el partido no ha invitado a Asturias en los actos que el partido ha celebrado en este último año, en la línea con la falta de interlocución y apoyo a Podemos Asturias. Esto mismo ha ocurrido con la "fiesta de la primavera" que el partido celebrará este fin de semana en Zaragoza. Según confirma Tomé, no ha recibido invitación para este último tampoco. Sin embargo, la candidata se saltará "el veto" morado y acudirá a los actos del partido. El objetivo que tiene es el de poder hablar con la secretaria general de Podemos ante la imposibilidad de fijar una fecha para celebrar una reunión. Una cita que ha pedido en reiteradas ocasiones después de que la semana pasada recibiera un primer expediente de expulsión del partido firmado desde Madrid.

"Iré a Zaragoza a intentar reunirme con @ionebelarra. Ha sido imposible fijar una fecha previa. La política se hace con diálogo, más en los momentos difíciles. Agradecí que hace una semana apoyara a mi candidatura y me deseara suerte. Para un buen resultado en Mayo en Asturies es necesario que se asuma el compromiso de respetar nuestras primarias y a los cuatro candidatos electos, y el fin de expedientes que tratan de anular la voluntad popular. Hay cosas que tienen que cambiar", ha reivindicado en redes sociales.