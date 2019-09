El Congreso convertido en un escenario electoral. La Cámara Baja vive esta mañana su primer pleno después de que el Rey finalizase ayer sin éxito su ronda de consultas con los partidos de cara a una segunda investidura y, de esta manera, el país se encamine de manera definitiva a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. Un pleno en el que tanto el presidente en funciones como el líder del PP y la portavoz de Unidas Podemos han escenificado la ruptura total de puentes y han esbozado algunos de los argumentos que convertirán en parte de su estrategia de campaña.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de haber “jugado con los españoles”, de haber “tratado con soberbia a toda la oposición” y de haber “instrumentalizado” las instituciones públicas. A juicio de Casado, el presidente en funciones ha demostrado en estos meses su “inacción” al frente del Ejecutivo: “Es la nada con sifón”. “Quien no es capaz de gestionar su investidura no es capaz de gestionar España. Cómo puede querer volver a pedir la confianza de los españoles. Quiere ser investido por agotamiento electoral. Ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar”. De cara al 10-N, Casado ha asegurado que Sánchez “ya tiene lo que quería”: unas nuevas elecciones ante las que el PP, ha recordado su presidente, “estará a la altura para recuperar el rumbo de una nación que le queda grande”. Y ha lanzado un aviso a su oponente: “Las elecciones las carga el diablo”.

Sánchez, visiblemente enfadado, ha achacado la responsabilidad de las nuevas elecciones a la actitud de los líderes de PP, Cs y Podemos. “España necesita estabilidad, moderación y un gobierno progresista, no bloqueo. Pero tres fuerzas políticas que han bloqueado el único gobierno posible”, ha subrayado en su réplica al líder popular. Según el diagnóstico de Sánchez, las nuevas elecciones se celebrarán por la “falta de sentido de Estado de Casado, la “irresponsabilidad de Rivera” y el “dogmatismo de Iglesias”. De cara a esa nueva cita con las urnas, Sánchez ha expresado su deseo de tener una representación mayor en el Congreso para evitar que se repita la situación actual: “Espero que el 10 de noviembre, los españoles nos den una mayoría más rotunda para que usted, señor Casado, el señor Rivera y el señor Iglesias no tengan la capacidad de bloquear el Gobierno”.

En la segunda pregunta que ha tenido que contestar en el Pleno de hoy, formulada por Gabriel Rufián (ERC), Sánchez ha mantenido su tono de campaña y ha reivindicado que su proyecto para España se basa en tres pilares: la recuperación de la justicia social, la lucha contra la corrupción y la apuesta por la convivencia dentro de la Constitución. El presidente ha subrayado sus profundas diferencias con ERC - “ustedes defienden la independencia, nosotros la convivencia- y ha advertido de que su Ejecutivo no dudará en aplicar el artículo 155 en Cataluña si el Govern de Quim Torra vuelve a salirse del marco constitucional: “Si la Generalitat hace cualquier intento de violentar la Constitución, el PSOE aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la legalidad y la integridad territorial”.

En su segunda intervención, Rufián ha lamentado el fracaso de las negociaciones del PSOE con Podemos: “¿Cómo cree que la gente se fue a la cama anoche?; ¿contenta e ilusionada por volver a votar? La gente está hasta las narices de nosotros. Usted, señor Sánchez, ha demostrado ser a la negociación lo que Vox al feminismo”.

"Señora Calvo, ha sido la ejecutora de la farsa"

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha tenido dos cara a cara en el Pleno de esta mañana. Con las portavoces del PP y de Unidas Podemos. En el primero de ellos, la popular Cayetana Álvarez de Toledo ha afeado a los socialistas que no hayan “pensado en otra cosa que en elecciones” desde abril: “Hemos llegado al final. La comedia “è finita”. Usted ha sido la ejecutora de la farsa. ¿No le da vergüenza?”. Ha acusado a la bancada socialista de “reaccionaria”, ha insistido en que “ni cuando ganan las izquierdas son capaces de gobernar” y ha reprochado que el Ejecutivo use “el dinero de los españoles para financiar su campaña” de cara al 10-N: “Les va a ir mucho peor de lo que sus “redondos” les susurran”, ha concluido.

Desde Podemos, Ione Belarra, ha destacado que la sociedad española se encuentra hoy “estupefacta y enfadada” por ver “cómo el PSOE ha perdido el tiempo sin negociar nada”. Han sido, a juicio de la diputada morada, “cinco meses que han negociado con la derecha” y en los que “a nosotras nos han pedido que les regalemos nuestros votos”. Según Belarra, Sánchez y su partido deberían explicar a los españoles “por qué no quieren gobernar con Unidas Podemos”. A su juicio, “no quieren gobernar con nosotros, porque si estamos en el Gobierno no van a poder hacer lo que hacen siempre, que es no cumplir su palabra”.

En su turno, Calvo ha destacado que el PP, por sus malos resultados en Cataluña y el País Vasco, “no está en condiciones de garantizar la unidad de este país”. Con Podemos, Calvo ha sido especialmente dura: “Han calificado de estupideces nuestras propuestas. Y han tenido un problema: o su líder estaba en el Gobierno o se rompía la baraja. El Gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, sólo ustedes”.