Casado y Rivera rechazan abstenerse tras el pacto del PSOE con Bildu en Navarra

Los populares no contemplan una abstención tras el escenario navarro y critican el hecho de que el partido de Gobierno haya pactado con Bildu. "Es imposible pactar con Bildu y al mismo tiempo intentar que el PP se abstenga en su investidura". A su juicio, el PSN ha facilitado "la entrada en la Mesa de los herederos de ETA" que "no han condenado los 800 crímenes de la banda terrorista" y que están tratando de "blanquear" la historia de su organización.

📣 A ver si se entera Pedro Sánchez. No se puede estar con Bildu y los proetarras y al mismo tiempo pedir nuestra abstención en su investidura. pic.twitter.com/bIjCfGSAtf

Antes de la celebración de la Cumbre Estatutaria del Partido Popular Europeo, Albert Rivera también le ha pedido una "explicación" a Sánchez y ha calificado el pacto en Navarra como el "acuerdo de la infamia", un hecho que demuestra a su juicio que Sánchez "no tiene remedio" porque ha "pisado una línea roja muy grave". El líder de Cs ha reafirmado su no a los socialistas criticando que "con este sanchismo no podemos ir a ningún lado, porque está quebrando todas las líneas del constitucionalismo" y le ha afeado que "en 40 años nunca un presidente del Gobierno había pactado con Batasuna".