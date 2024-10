El PP cerca al Gobierno con una batería de preguntas por la "expansión territorial" de Gibraltar

Gibraltar va expandiendo su territorio a costa de suelo marino perteneciente a España mientras el Gobierno parece que permanece impasible y no reacciona. El PP ha registrado cuatro preguntas en el Congreso para que el Gobierno dé respuestas sobre qué está haciendo ante las maniobras que se están dando en el territorio británico, donde entran y entran piedras importadas desde España para ganarle terreno al mar y construir un complejo urbanístico. En total, desde 2020, han pasado 62.311 toneladas métricas de piedra y escollera en dirección Gibraltar en un total de 2.593 movimientos.

En concreto, la primera pregunta de los populares busca saber qué medidas ha adoptado el Gobierno "ante el constante acarreo de piedras y tierra a Gibraltar con el fin de aumentar el tamaño de los espigones y expandir el territorio habitable a costa de las aguas territoriales españolas". En la segunda cuestión, los populares preguntan por qué "perjuicios ambientales" se están causando por "los constantes rellenos", ya que se están produciendo en una zona catalogada como "Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental".

La tercera pregunta busca saber si el Gobierno tiene constancia de que la expansión territorial "es para poder construir nuevos complejos urbanísticos y, en concreto, el denominado 'EastSide', proyecto urbanístico que contempla construir 1.300 viviendas de lujo, 100 apartamentos, espacios comerciales, un nuevo puerto deportivo, así como un hotel con 200 habitaciones". Finalmente, la cuarta pregunta va dirigida a saber si el aumento del terreno habitable de Gibraltar "y a costa del suelo marino perteneciente a España, supone una violación flagrante de lo establecido en el Tratado de Utrecht de 1713".

De esta manera, los populares estrechan el cerco sobre el Gobierno con cuatro preguntas que lleva la firma de los diputados Javier Noriega y Carlos Floriano. El Gobierno sigue sin lograr frenar esta deriva expansionista de Gibraltar hacia el mar para ganar superficie pese a hacerlo en aguas españolas y, este mismo verano, organizaciones ecologistas ya han puesto el grito en el cielo contra la construcción de estos espigones.

Pero no solo no frena la deriva expansionistas, sino que desde el Ministerio del Interior se ha respondido ya, en alguna ocasión, que no tienen constancia del paso ilícito de camiones cargados con piedras para hacer los rellenos.