Colau y Montero cumplen su desafío y acuden a México a pesar del desaire al Rey

Y el desafío se cumplió. Representantes de Sumar, Podemos, los comunes y Bildu, presentes todos en el Congreso de los Diputados y uno en el Gobierno de España, acudieron ayer a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Todo ello a pesar de que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Exteriores, decidiera que el país no estaría representado en la toma de posesión de la dirigente mexicana al excluir de la celebración al Rey Felipe VI.

Ante la postura oficial del Gobierno de España, se canceló de inmediato la asistencia del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que sí habían recibido invitación. Ésta última sí dejó ver su malestar a través de Sumar con el Gobierno pero respaldó la decisión del Ejecutivo al asumir que no cuenta con las competencias para ordenar en la política exterior española, sino que son responsabilidad del PSOE.

Por parte de Sumar, acudió el diputado y secretario de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, quien ya señaló al Rey por su «arrogancia» por no pedir disculpas. Ayer, desde Madrid, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, defendió que es «compatible» que el diputado asistiese a la ceremonia «porque no forma parte del Gobierno» y respaldar a su vez la posición del Ejecutivo. «Nuestros compañeros que forman parte del Gobierno, obviamente son leales a la posición política que marca, en este caso, el Ministerio de Exteriores», aseguró el diputado en una entrevista en TVE.

Fue Podemos quien buscó sacar rédito de la polémica que previamente había generado malestar en Moncloa por el rechazo de Sumar a no acudir a la toma de posesión para defender al Rey de España. Los morados buscaron ser los canalizadores del malestar mexicano al defender que el Rey debía pedir perdón al país iberoamericano y, a su vez, consiguieron un tanto frente a Sumar, partido que si bien no se siente cómodo con la decisión del Gobierno de defender al Rey de los ataques méxicanos, no llevó a término su ofensiva por estar en Moncloa.

Así, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, expresó en sus redes sociales su oposición a la decisión del Gobierno confirmando que «nosotras sí vamos a México». «Como sabéis, España no va a tener representación oficial porque ha decidido condicionar nuestra relación con el pueblo hermano de México al Rey de España, que ahora mismo es un problema al igual que lo ha sido siempre la monarquía borbónica para unas relaciones internacionales basadas en los derechos humanos y el respeto mutuo», cargó la dirigente morada.

También acudió por parte del partido, el diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que ironizó que podía acudir a la toma de posesión porque «se habían quedado libres unos asientos que correspondían a los Borbones y a los ministros monárquicos del PSOE». Destacó el papel de México frente a una «Europa que se desliza hacia la extrema derecha y hacia el régimen de guerra» y prometió «defender» a México de «la extrema derecha que quiere intervenir a los gobiernos dignos». Además, dijo seguir de cerca las «lecciones» de las transformaciones y procesos de cambio en el país. La líder del BNG, Ana Pontón, también acudió a la celebración oficial donde celebró compartir «reflexiones sobre los lazos que unen a Galicia y México».

México sigue defendiendo que el Rey debe ofrecerle disculpas por los abusos cometidos en la conquista y el Gobierno de España respalda al Rey. Si bien las relaciones entre ambos países no pasan por su mejor momento, no están tampoco rotas. Así lo confirmó la presidenta Sheinbaum, quien negó tal hecho al ser preguntada. «No», contestó rotunda, aunque sí pidió «respeto». Esta es la línea que ayer defendió también su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, o el expresidente de Bolivia, Evo Morales, entre otros representantes.