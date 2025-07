La Complutense retira a Pablo Iglesias de profesor y dejará de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dejará de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid después de que el Tribunal no le haya otorgado la suficiente puntuación para continuar como docente, tal y como ha informado él mismo en sus redes sociales.

"El próximo curso, probablemente, no seguiré siendo profesor de Ciencia Política en la Complutense. Hace dos meses salieron todas las plazas de profesor asociado a concurso. Me presenté a tres de ellas para enseñar sistema político español, política comparada, gobernanza global, análisis político y actores políticos, pero el tribunal ha estimado que hay varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias. El proceso aún no ha concluido (queda la entrevista) pero los ganadores de las plazas ya están definidos por las puntuaciones dadas por el tribunal. Iré a las entrevistas para terminar el proceso pero, como digo, el tribunal ha puntuado de manera que las entrevistas no cambiarán gran cosa", explicaba el expolítico en su perfil oficial de X.

De esta manera, el cofundador de Podemos ha apostillado que desde el año 2022 que ganó su plaza como profesor asociado, el Tribunal valoró su experiencia profesional y su currículum con una puntuación "mucho más alta" de la que ha estimado en la actualidad.

No obstante, Iglesias añade que ha disfrutado "enormemente de dar clase" en asignaturas como "actores políticos en el Master de análisis político y he enseñado política comparada y gorbernanza global en distintos grados". Algo que, asegura, le ha hecho estar en formación constante y le ha permitido conocer "a estudiantes excepcionales".

Nuevo horizonte: prepara un curso por su parte

Mientras asegura que le hubiese "encantado" seguir dando clase en la Facultad de Políticas de la Complutense, Iglesias ha afirmado que seguirá al frente del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en colaboración con Canal Red, mientras que ha anunciado que preparará un curso académico online por su cuenta.

"Voy a preparar un curso virtual de análisis político y estratégico dirigido a estudiantes y cuadros políticos de España y América Latina en el que vamos a tratar de aplicar a la docencia algunas técnicas de comunicación audiovisual profesional. Os iré informando en mis redes de todas las acciones formativas que preparemos", ha explicado.