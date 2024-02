El PP votará contra los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno, salvo que se acepte una rebaja de impuestos

La portavoz del PP en el Senado Alicia García ha anunciado que el PP votará este miércoles en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria, salvo que el Gobierno recule y se abra a negociar y aceptar las exigencias de los populares, que pasa esencialmente por una rebaja de impuestos. De momento, García ha reprochado al Gobierno que no se haya puesto en contacto con el PP, algo que considera que es una "muestra más de la anomalía de la democracia en España" con Pedro Sánchez. Los objetivos de estabilidad presupuestaria incluyen los objetivos de déficit y deuda y deben recibir el plácet del Congreso (ya está hecho) y del Senado (es lo que queda por votar este miércoles): si no consigue el "sí", los presupuestos no se pueden elaborar.

En el Senado, el PP tiene mayoría absoluta, por lo que todo depende de la decisión que adopten los de Alberto Núñez Feijóo. En el Ministerio de Hacienda siempre se ha restado hierro a este trámite porque consideran que hay instrumentos jurídicos para sortearlo, aunque en el PP señalan que eso no es así. De hecho, García ha pedido al Gobierno que muestre el informe de la Abogacía del Estado que dijeron que tenían, que avalaba la posibilidad de sortear el trámite del Senado. "Si la Cámara vota en contra de los presupuestos, no vuelven al Congreso sino al Gobierno y tendrá que presentar unos nuevos objetivos. Esto va a ser así a pesar de que el Gobierno ha intentado saltarse a la torera al Senado. Saben que la vicepresidenta Montero se inventó que había un informe inexistente de la Abogacía del Estado.. Digo inexistente porque, como saben, en el Senado solicitamos este informe el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe que no se ha hecho publico", ha expuesto García.

García, que ha criticado a Sánchez porque todavía no ha estado en ninguna sesión plenaria desde el 17 de agosto (cuando se constituyeron las Cortes), ha señalado que el Gobierno, en el Senado, no va a lograr sacar adelante los objetivos de estabilidad presupuestaria, tal y como logró por la mínima en el Congreso (con 172 votos a favor y 171 en contra) porque "estos presupuestos serán recordados como los de la amnistía porque entendemos que los van negociar simultáneamente, con pactos opacos, en despachos a oscuros y cediendo privilegios". "La solidaridad interregional brillará por su ausencia", ha añadido, anticipando que habrán "más cesiones a Esquerra y Bildu".

A continuación, Juan Bravo, responsable del área económica del PP, ha detallado las exigencias del partido para poder dar su "sí" a los objetivos de estabilidad presupuestaria, que pasan esencialmente por una rebaja de impuestos: deflactación del IRPF, una bajada del IVA de la luz y el gas, y de la carne, el pescado y las conservas; y, la eliminación del impuesto a la producción de energía. Además, Bravo ha reclamado que se equilibren los objetivos de la senda de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas (para que la reducción de los gastos públicos no caiga prácticamente toda en las autonomías), un compromiso de "respeto a la autonomía fiscal" de las autonomías (en referencia a los impuestos de Patrimonio, principalmente) y la dotación de un fondo de autonomías que permita atender sanidad, educación y políticas sociales.

Bravo ha recordado que Montero, en 2014, cuando era consejera de Hacienda de Andalucía y el PP estaba en el Gobierno, se quejaba de que el reparto de la senda de déficit recaía en un 80% para el Estado y un 20% para las autonomías, mientras que ahora es un 97% para el Estado y un 3% para las autonomías (es decir, el Estado se queda con casi toda la capacidad de gasto extra). Además, Bravo también ha denunciado la "voracidad fiscal" del Gobierno porque quiere poner de nuevo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en una línea parecida al Impuesto a las Grandes Fortunas (parecido al Impuesto de Patrimonio), "saltándose cualquier tipo de respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas". Finalmente, ha recordado que la ministra reclamaba en 2017 16.000 millones extra para las autonomías para dar cobertura a todos los gastos que estaban asumiendo.