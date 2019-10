Confirman la sentencia a Echenique por contratar “en negro” a su asistente

Pablo Echenique, dirigente de Podemos ha señalado como ”injusto” que la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya desestimado el recurso que presentó contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza que declaraba la existencia de una relación laboral especial por cuenta ajena del político con un asistente personal, Eduardo P.S., por la que anteriormente fue condenado al no haberle dado de alta en la Seguridad Social.

La Sala ha señalado que el recurso presentado por Echenique "no demuestra el error probatorio de la sentencia de primera instancia" y que la relación del dirigente de Podemos con su asistente personal era laboral porque "no hay ninguna norma que excluya del ámbito laboral a dichos trabajadores" y confirma la sanción de más de mil euros por no cumplir la ley y no dar de alta a este empleado.

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, recurrirá este fallo del TSJA que desestima su recurso contra la sanción impuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social. La Sala añade que "dicha prestación se puede realizar por una empresa especializada, lo que excluiría el contrato de trabajo entre el dependiente y el cuidador, pero si se contrata a una persona para que realice dicho servicio de ayuda a domicilio y el cuidador lleva a cabo una prestación de servicios dependiente, ajena, voluntaria y retribuida, se tratará de un contrato de trabajo y deberá cursarse el alta".

"El encuadramiento en el Sistema Especial de Empleados de Hogar simplifica las obligaciones formales del empleador, que no debe redactar nóminas, ni efectuar el pago delegado de la prestación de incapacidad temporal", tras lo que ha llegado a la conclusión de "la existencia de una relación laboral entre las partes, sin que se encuentren razones para revocar la sentencia recurrida por lo que procede desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia de instancia", explica la sentencia. El proceso se inició tras la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra Pablo Echenique por no dar de alta ni cotizar por el trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del Sistema Especial Empleados de Hogar durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2015 al 30 de abril de 2016.