Las consecuencias de despenalizar el enaltecimiento: Muchas de las condenas por terrorismo yihadista quedarían impune

Asociaciones de víctimas del terrorismo entre las que se encuentra la AVT, Dignidad y Justicia o la Plataforma de apoyo a las víctimas, los sindicatos policiales SUP y SPP o las asociaciones de guardias civiles AUGC y AEGC, ASEGC rubrican un comunicado donde advierten de las consecuencias de la despenalización del enaltecimiento al terrorismo una norma que el Congreso de los Diputados comenzó a tramitar este martes mediante una proposición de ley que registró Sumar, que gobierna en coalición con Sánchez, con el fin de despenalizar distintos delitos que "chocan con la libertad de expresión como las injurias a la Corona, a la religión o el enaltecimiento al terrorismo".

Desde el PSOE han mostrado su rechazo a despenalizar, precisamente lo que tiene que ver con el delito de enaltecimiento del terrorismo, sin embargo, las víctimas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no se fían" del Gobierno de Sánchez. Recuerdan que ya mintieron en 2018 cuando aseguraron que “los acercamientos de presos etarras serían decisiones puntuales y estudiadas, y generalmente se trataría de presos sin delitos de sangre y con la mayor parte de la condena cumplida, salvo casos muy excepcionales estudiados minuciosamente y explicados con anterioridad”". También afirmaron que “el acercamiento de presos de ETA se realizaba en cumplimiento de la ley penitenciaria para evitar la "exclusión social". Y sí, mintieron en mayo de 2021 cuando dijeron que pronto habría noticias sobre la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Advierten de que actualmente, todos los presos etarras cumplen condena cerca de sus domicilios y, muchos ellos ya disfrutan de terceros grados "gracias al traspaso de competencias al Gobierno Vasco".

Modificar el artículo 578

Dichas asociaciones y sindicatos critican la propuesta de Sumar que, apuntan, despenalizar el enaltecimiento del terrorismo "es un ejemplo más del sinsentido que estamos viviendo en España". Porque, destacan que mientras que por un lado se aprueban leyes para castigar y sancionar el enaltecimiento del franquismo, se pretende despenalizar el enaltecimiento de los terroristas. "Nos parece de extrema gravedad y más cuando por desgracia las víctimas tenemos que aguantar con frecuencia como se homenajea a terroristas en las calles del País Vasco y Navarra. Las víctimas del terrorismo llevamos tiempo reclamando una modificación del art 578, que también penaliza las humillaciones a las víctimas del terrorismo, para que se castiguen de forma autónoma las dos conductas: por un lado el enaltecimiento de terroristas, y por otro, la humillación a las víctimas".

De hecho, recuerdan desde las asociaciones de víctimas del terrorismo es algo que han defendido en el Parlamento Europeo en el trámite que se ha abierto para modificar la Directiva de derechos de las víctimas del delito "que esperamos que sea tenido en cuenta lo antes posible". Además, indican que esta modificación no sólo afectaría a lo que ya hemos señalado, es que muchas conductas relativas al terrorismo yihadista quedarían impunes, ya que el 41% de las condenas son por enaltecimiento. Indican que muchas de ellas no pasan de comentarios en redes sociales y son de individuos que no han pasado aún a la acción, "pero hay que tener en cuenta que esto suele ser el primer paso en el proceso de radicalización que acaba en un ataque terrorista".

Por ello, afirman que esa tramitación parlamentaria es una muestra más del retroceso en nuestro modelo de protección a las víctimas del terrorismo. De la total desafección que siente este Gobierno por las víctimas del terrorismo.