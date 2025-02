Covite denuncia la concesión de dos terceros grados a etarras y avisa: "Se están vaciando las cárceles sin exigir arrepentimiento"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado este jueves la concesión del tercer grado a dos miembros de ETA, Jon Zubiaurre Aguirre y Javier Zabalo Beitia, por parte del Gobierno vasco. Según explica el colectivo de víctimas que preside Consuelo Ordóñez, ambos siguen vinculados a la izquierda abertzale y no han mostrado arrepentimiento, requisito fundamental para acceder a este beneficio penitenciario.

COVITE considera que el tercer grado concedido a otro preso, Iván Apaolaza Sancho, sí estaría justificado, ya que se desvinculó de la izquierda abertzale en 2019 y ha mostrado signos de arrepentimiento. Desde 2020, su nombre no figura en las listas de Etxerat, asociación que agrupa a familiares de presos de ETA.

Ordoñez denuncia que la izquierda abertzale impide a los presos de ETA arrepentirse y colaborar con la justicia. «Si están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o "presos políticos", no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes». Por lo que, ha subrayado que "sin estos requisitos, no deberían progresar de grado". También ha alertado de que la política penitenciaria actual supone un "ataque al derecho de las víctimas a la justicia" y ha señalado que se está cumpliendo la exigencia de ETA de "vaciar las cárceles" sin exigir arrepentimiento.

Ordóñez ha criticado además que las pruebas de arrepentimiento en las que se basa el Gobierno vasco sean "cartas manuscritas nunca publicadas", mientras los beneficiados siguen vinculados a la izquierda abertzale. "Esas cartas son una burla a la ley y un insulto a las víctimas".

COVITE ha lamentado que este «fraude» se acometa «con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a estar personadas. Pero sabemos que la Fiscalía últimamente no solo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos».