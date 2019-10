Cs denuncia a Torra ante la Fiscalía por "posible vinculación" con los CDR e inducir, justificar y promover la forzada separación de Cataluña

Bal ha recordado que Cs presentó hace meses una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Torra pero que se archivó porque el tribunal no encontró relación de causalidad entre las declaraciones del presidente y acciones "violentas", y ha sostenido que los hechos ocurridos las últimas semanas pueden fundamentar esta relación.

Lazos por los presos

Ha recordado que Torra tiene hasta las 15.00 horas de este mismo viernes para retirar lazos amarillo y pancartas por los dirigentes independentistas presos de los edificios públicos, y ha avisado de que, si no lo hace, "estará echando más leña al fuego a su propio delito de desobediencia". "Urgimos al presidente de la Generalitat a que cumpla con el mandato" de la Junta Electoral Central (JEC), ha resaltado, y ha dicho que, si no se cumple, la propia JEC puede actuar de oficio y avisar del incumplimiento a los órganos de instrucción, pero que lo hará Cs si la junta decide no hacerlo.

A preguntas de los medios, ha explicado que, si se produjera este incumplimiento y los órganos de instrucción decidieran investigarlo, se debería abrir una nueva causa, porque no se podría acumular a la que Torra ya tiene pendiente por presunta desobediencia. Preguntado por las declaraciones sobre la exhumación de Francisco Franco de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), ha dicho que las de Aguado no fueron "crispadoras" y ha recordado que Cs pide centrarse en los retos actuales y de futuro y no en el pasado y que apoya la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.