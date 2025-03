La debilidad de Sánchez: tan solo se ha aprobado el 5,4% de las leyes que han entrado en el Congreso

La debilidad de Pedro Sánchez se ha acentuado más si cabe esta legislatura. Ya es prácticamente costumbre que pierda votaciones y que el Congreso tumbe iniciativas con rango de ley, sean proyectos, proposiciones o decretos. Y, otra forma de ver esta debilidad, está en cuántas leyes se han aprobado con respecto a las que se han registrado en las Cortes: en total, en 17 meses de legislatura, han acabado solo 14 en el Boletín Oficial del Estado de las 256 que se han presentado. Esto hace que solo se hayan aprobado un 5,4% en casi un año y medio. De esas 256, bien es verdad que solo 51 corresponden al Gobierno: 201 han sido presentadas por los grupos parlamentarios.

El Gobierno se esfuerza por tratar de hacer ver que se está legislando, pero los números no engañan. Es más, el Gobierno, en estos mismos 17 meses, ha visto cómo el Congreso ha tumbado ya diez iniciativas del Gobierno con rango de ley: son tres decretos y siete iniciativas legislativas (proposiciones y proyectos). Y esos guarismos no parece que estén lejos de mejorar en el corto plazo ya que Sánchez no cuenta con una mayoría sólida para gobernar y, poco a poco, va tomando fuerza la mayoría alternativa formada por PP, Vox y Junts.

De hecho, el hecho de que en esta legislatura haya una mayoría alternativa al Gobierno para aprobar leyes hace que las 201 proposiciones de ley que se han registrado en el Congreso cobren más importancia. De hecho, hay 23 que llevan la firma del PP que podrían contar con una mayoría para ser aprobadas, pero el PSOE y Sumar se empeñan en bloquearlas en la Mesa del Congreso ya que tienen mayoría. Ese es el órgano clave del Congreso. Sin el plácet de la Mesa, por mucho que haya mayoría en el Pleno, las leyes no pueden tramitarse.

De las 14 leyes que se han aprobado, tampoco todas son iniciativas del Gobierno ya que hay cuatro que provienen de los grupos parlamentarios, aunque sí que es cierto que han contado con el sello del PSOE. En concreto, estas cuatro leyes son la de amnistía, la reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el traspaso de tráfico a Navarra y la del ELA. Todo el resto sí son proyectos de ley, cocinados desde Moncloa.

Ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante las leyes, Sánchez también suele recurrir a los decretos: sin embargo, esta legislatura está fallando ese mecanismo ya que ha perdido tres de los 15 que ha aprobado en el Consejo de Ministros. Los decretos también tienen rango de ley y permiten al Gobierno acortar trámites y, sobre todo, disgustos en el Congreso con la introducción de enmiendas ya que ahí PP y Junts ya han dado muchas muestras de entendimiento hasta que el Ejecutivo se ha hartado y ha adoptado una decisión inédita en democracia y que va a acabar en el Tribunal Constitucional: Moncloa ha retirado cambios en una ley tras ser aprobados por el Senado, lo que se puede traducir como una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo.