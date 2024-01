Inteligencia Artificial para mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas

"Se prevé que la Inteligencia Artificial (IA) tenga una gran influencia en la forma en la que se configurará el campo de batalla". Con esta afirmación, entre otras muchas, el Ministerio de Defensa justificaba la aprobación de la Estrategia de desarrollo, implantación y uso de la Inteligencia Artificial en el Ministerio de Defensa. Un documento aprobado en junio que marca la línea a seguir para "aprovechar el potencial" de esta tecnología y explotar su "uso militar potencial" para no quedarse atrás. Por ello, ante la importancia que el Departamento que dirige Margarita Robles le da a esta materia, la ministra ha visitado hoy el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA) para conocer de primera mano el estado de los principales proyectos de IA que está liderando.

Acompañada por la secretaria de Estado de Defensa,, la ministra se ha interesado sobre todo por el Centro de Inteligencia Artificial del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) de Jaén, destinado a "impulsar la, prospectiva tecnológica y desarrollo de tecnologías relacionadas con la IA, el procesamiento de datos masivos y elque permitirá, por ejemplo, la generación de algoritmos para prevenir y/o detectar posibles averías", tal y como ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Y es que Defensa tiene claro que la IA ha llegado para quedarse y no quiere mantenerse al margen: "Es una herramienta que está revolucionando la forma de trabajar y el ámbito de la Defensa no es ajeno a ello". Apunta para poner de relieve la "importante cantidad de estudios y proyectos para una aplicación efectiva de esta tecnología para, a su vez, mejorar la eficacia y eficiencia de las Fuerzas Armadas". Y le interesan, sobre todo, los proyectos vinculados a determinadas capacidades: movilidad militar, inteligencia, guerra electrónica, apoyo logístico, autonomía en el comportamiento de sistemas no tripulados, vigilancia, análisis masivo de datos, ciberdefensa o apoyo a la toma de decisiones entre otros, tal y como se desprende de la citada Estrategia de IA para las Fuerzas Armadas.

Unas iniciativas y desarrollos que se llevan a cabo en "estrecha coordinación con la Agencia Nacional de Supervisión de la lnteligencia Artificial (AESIA), con la que se ha establecido un canal permanente”, detalla Defensa.

El "año del impulso"

En todo ello ha insistido el subdirector general de sistemas terrestres del INTA, general de división Jesús Gómez Pardo, quien ha explicado que "2024 va a ser el año del impulso" del Cetedex, haciendo hincapié en "la importancia del establecimiento de sinergias y la colaboración para que el proyecto sea una realidad inmediata y venga a reforzar también la creación de empleo a corto plazo. De ahí, esa necesaria colaboración, por ejemplo, con la Universidad de Jaén y con los institutos que ofrecen Formación Profesional para que exista una base formativa sólida", ha recalcado.

El objetivo, tal y como marca la Estrategia, es convertirse en un centro "desarrollador, certificador y de ensayos de esta tecnología" que formará parte de la Red de Centros de Referencia y "reunirá condiciones para ser miembro de las redes de excelencia tecnológica de la Agencia Europea de Defensa (EDA) y OTAN". De hecho, la Alianza -según se recuerda en la Estrategia- "ha reconocido a la IA como una de las Tecnologías Emergentes y Disruptivas (EDT) que pueden potenciar las Capacidades de la Alianza y apoyar el desarrollo de sus misiones". Al respecto, la OTAN aprobó en octubre de 2021 la Estrategia de la Alianza en esta materia, uno de los motivos que esgrimía Defensa para aprobar la propia.

En este sentido, la secretaria de Estado ha insistido en la importancia de las universidades y los convenios que se alcancen con ellas: "Hay que apoyarlas a todas y ver cuáles son los proyectos que al final van a ser capaces de sustentar una base industrial y tecnológica". Así, Valcarce ha reconocido que "queremos trabajar con el mayor número posible de universidades y animamos a todas a que se presenten a las convocatorias de los organismos internacionales, como la OTAN y la UE". Y es que unas 800 empresas españolas han declarado ya que su objetivo s la IA y existen una serie de convenios con la Red universitaria de apoyo a la Defensa en IA, tal y como ha reconocido el Ministerio.

"La IA irá apareciendo en la agenda internacional cada vez con mayorfuerza", ha enfatizado el general Millán, para quien "sin una adecuada gobernanza del dato, no se podrá aprovechar toda la potencialidad de la IA".

Y como muestra de esa importancia que se le da a la IA, son varios los proyectos relacionados con ella que acaban de ser seleccionados como de interés para la Defensa en el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente). Entre ellos, el "Demostrador tecnológico de modelado de supercomputación de datos para el entrenamiento de algoritmos de IA en simulaciones de plumas de motor de misiles y aeronaves" o el de "Generación de datos sintéticos de propagación y extinción del fuego para el entrenamiento de algoritmos de Inteligencia Artificial en sistemas de mando y control para intervenciones en incendios forestales", este último en reserva.