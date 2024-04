El PP denuncia que el PNV "apuntala" la corrupción del PSOE con una comisión "fraude" en el Congreso

"Paripé" y "rodillo permanente". El portavoz de la comisión de la trama de las mascarillas del Congreso, Elías Bendodo, ha criticado que el bloque de investidura de Sánchez se haya sumado al "bloque de la corrupción de Sánchez" de manera que los socios del Gobierno "apuntalan" la corrupción después de haber aprobado un listado de comparecientes para la comisión de investigación de las mascarillas que "nada tienen que ver" en dicha trama.

Desde el PP denuncia que, en un primer momento se quiso derivar y "despachar" a los parlamentos autonómicos dicha comisión y que ahora, de los más de cien comparecientes "solo 20 tienen que ver con la trama.Esta comisión de investigación es un fraude". "Por mucha cortina de humo que el gobierno lance, todo lo que quieran evitar saber se va a saber si no es en el Congreso será en el Senado, advirtió para así no convertir esta comisión de investigación en "una comisión ventilador" que, adelantó Bendodo, "no les va a funcionar". Y es que entre los comparecientes que ha citado el PSOE está Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano o Miguel Ángel Rodríguez.

El PP critica que el PSOE haya metido nombres que "nada tienen que ver" con la trama de las mascarillas para intentar "tapar lo que afecta al PSOE, al Gobierno y al entorno más cercano" del presidente. Además, también denunció la sorpresa de que el "PNV apuntala hoy también la corrupción socialista".

Los populares han tratado de citar a una serie de comparecientes vinculado a la trama de las mascarillas y aseguró que no esperaba que "algunos de sus socios le bailaran el agua al Gobierno de Sánchez" desviando incluso a otros territorios -Madrid uno de ellos- para evitar centrar la investigación. Además, advirtió de la incongruencia del listado ya que, por ejemplo, no se cite al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También recordó que el propio exministro de Trabajo, José Luis Ábalos aprobó la comisión de investigación y, sin embargo, tampoco había sido citado por el PSOE, algo que han tenido que incorporar por la presión de sus socios.

"El sanchismo no tiene límites y les da igual la comisión de investigación". Bendodo también ha denunciado el "rodillo" diciendo que "es lo que ha decidido la Mesa y es lo que hay" sin que se haya escuchado a los grupos parlamentarios. "Que los socios de Sánchez piensen lo que acaban de hacer" y, frente a este paripé, garantizó que queda el Senado. "Lo que los socialistas quieran ocultar en el Congreso queda el Senado".

Y es que, los populares subrayan que no ha habido tiempo para analizar los documentos ni tampoco el listado de personas que citan en él. Han presentado tres documentos, un nuevo plan de trabajo y les han dado quince minutos algo que Bendodo ha tildado de "sin precedentes" advirtiendo de que no han dejado ni analizar la documentación, listado de comparecientes donde "la mayoría de ellos no son identificables y no se sabe en calidad de qué se les cita". Además, se mostró convencido de que los socios del gobierno "creo que verán la documentación esta tarde con calma y verán el error que han cometido".