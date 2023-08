Detienen a un exalcalde del PSOE tras ser denunciado por violencia de género

Ricardo Rodrigo, quien fuera alcalde del municipio cacereño de Torrejoncillo por parte del PSOE, ha renunciado a su acta de concejal tras ser denunciado por violencia machista. El ahora portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de este municipio de Cáceres también ha solicitado la bajada de militancia del partido.

Los hechos habrían ocurrido la noche del 10 al 11 de agosto, durante las fiestas de la localidad. Según explican diversas fuentes del PSOE a la agencia EFE, Rodrigo fue detenido a causa de la interposición de una denuncia, lo que hizo que, al día siguiente, renunciara a su acta como concejal, a su participación en la dirección del partido y, por tanto, solicitara la baja como militante del PSOE. También ha formalizado su renuncia al cargo que ocupaba como presidente de la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón.

Por su parte, el Partido Socialista ha recordado su "total condena y rechazo a cualquier tipo de violencia machista, ejerza quien la ejerza", así como ha mostrado "su firme compromiso" en la lucha contra esta lacra. El propio Rodrigo explicó al diario HOY que "En cuanto ha pasado el suceso, dimití de todos los cargos, tal y como marca nuestro código ético dentro del partido". "Y los demás temas habrá que resolverlos a través de nuestros abogados. He hecho lo que marca el partido desde el primer momento para no dañar lo que yo defiendo como representante que he sido", añadió.

Rodrigo resultó vencedor de los comicios de 2019 por mayoría absoluta. En las elecciones del pasado mes de mayo perdió la alcaldía, debido a la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular.