Los diputados del PSOE que no le temen al "fantasma de Aldama"

Se autodefinen como diputados “anónimos” porque creen que la gran mayoría de personas no los conoce, a excepción de su electorado territorial.

Andreu Martín, diputado del PSOE por Tarragona, y Luis Rey, diputado por Soria, son de los “nuevos” en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, aunque no en política. En medio de la celebración del 46 aniversario de la Constitución en la Cámara Baja, ambos diputados conversan de forma improvisada con LA RAZÓN mientras Pedro Sánchez, los ministros y Alberto Núñez Feijóo copan prácticamente toda la atención.

Es poco conocido que el Congreso de los Diputados está construido sobre un cementerio y hay quien lo compara con la situación política actual.

Sus señorías, ¿han visto mucho Trhiller (intrigas) en política? "¿Te refieres a cadáveres políticos? Esos ya no están, están fuera", asegura Rey. A lo que Martín subraya: “Los vivos son más peligrosos que los muertos vivientes”.

Y es que, en el 46 cumpleaños de la Constitución,en todos los corrillos del Congreso, estuvo muy presente el fantasma de Víctor de Aldama. Sin embargo, a los diputados socialistas es algo que no les preocupa. “Ya lo has definido, es un fantasma; por tanto, ahí se queda y probablemente no podrá probar nada de lo que dice lo cual se corresponde con esa definición”, apunta Martín.

Sin embargo la política del "café para todos", en sentido literal, solo se hace ya en forma de cortesía. Los diputados más "nuevos" creen que ahora “es menos habitual” tomarse un café con el adversario político que cuando ellos empezaron en este servicio público. “Es fruto de la crispación o que algunos quieren alimentar”. ¿Y hay amistades peligrosas? “Algunas debe haber, pero cada vez menos. La tónica general es que antes había más convivencia”, dice Rey. “Hay una parte de diálogo de portavoces con otros partidos, pero irte a tomar un café no te sale" salvo, recuerda, "la cortesía del saber estar con los compañeros de comisión". "Es el momento que vivimos, no hay que forzar las cosas. Hay que esperar a que haya tiempos mejores”, apunta Martín.

¿Y eran amigos de José Luis Ábalos? "Lo conozco, evidentemente. Ha sido secretario de organización de mi partido y ha visitado Soria en más de una ocasión y ya está”, zanja Rey. Por su parte, Martín destaca que, en su caso, “no he tenido el placer de ser amigos, ni sus amigos son mis amigos tampoco”.

Ambos diputados recuerdan que la primera vez que leyeron la Constitución estaban en el colegio, justo cuando se aprobó. “Nos dieron un libro en su momento y nos hicieron leer partes destacadas de ella”, recuerda el diputado por Tarragona. También, en el caso del diputado por Soria la primera vez que se topó con el texto constitucional fue de niño. "O sea, que fue hace muchos años ya”. Y, si tuvieran que escoger un artículo de la Carta Magna ambos aseguran que, por esta vez, se quedan con el artículo 49 que ha modifica el término “disminuido” por el de “persona con discapacidad”. “Ha sido el que hemos aportado. Como legislatura tenemos esa suerte de haber contribuido a ello y haber modificado ese apartado de la Constitución con un acuerdo amplio" y ambos, han incidido en el papel protagonista que han tenido este viernes de aniversario constitucional las personas con discapacidad quienes fueron los encargados de leer ese artículo durante la celebración. "Se ve que esas personas pueden aportar mucho en la sociedad y era de justicia hacer esa modificación”, subraya el diputado por Tarragona.

La presidenta de la Cámara Baja habló en su discurso de los “consensos” pero, ¿eso es posible, o es un mito? “Ha sido posible, de hecho, está siendo posible, mal que le pese a algunos”, apunta el diputado por Soria, que cree que a algunos “no les gusta que salgan las leyes adelante por aquello de cuanto peor le vaya a España, mejor para algunos, algo que es muy triste en política". "Consensos ha habido, con un escenario político muy distinto. La política ya no va a ser una política de mayorías”, dice Rey.

Además, Rey cree que la Constitución no puede ser “un texto intocable”, porque la sociedad ha cambiado mucho. “Se hizo en el marco de mi generación y hay que adaptarlos a los nuevos tiempos y toda la invasión de la tecnología seguramente también tendrá que tener un reflejo en nuestra Constitución”, añade.

Para los diputados socialistas, Pedro Sánchez es un líder “que está demostrando que en unas circunstancias muy complejas consigue generar consensos, reformas y leyes; que sitúan a España en estos momentos como un país referente". "Afrontamos una crisis global, pero si este país consigue afrontar este momento tan difícil con un mínimo de consenso, saldremos muy bien situados”, apunta Martín.

Sobre la capacidad de Pedro Sánchez de resistir y si será "eterno", aseguran: “No lo sé, pero parece”, dice Rey. “Ha demostrado una capacidad de resiliencia enorme. Las catástrofes y las circunstancias las ha afrontado con liderazgo, como lo ha hecho en Europa. Nadie es eterno en política, pero se hace necesario para la política de este país”.

Y, ¿en qué casos un diputado socialista rompería la disciplina de voto? "Es una hipótesis que no sé contestarte", dice Martín. "Seguro que no sería bueno para el país. Este es el Congreso de los Diputados, no es el Senado que tiene esa peculiaridad y aquí tenemos que hablar no tanto de lo local, sino de lo que nos beneficia a todos. Espero que no tenga que pasar nunca porque no creo que salga ganando el país. Confío en que haya mayorías sólidas y amplias que trasciendan a mi partido”, indica el diputado por Tarragona.

El diputado por Soria lleva muchos años en política. Había conocido el Congreso de antes, pero dice que una de las cosas que más le ha sorprendido de su entrada en el hemiciclo es la "falta de educación en el pleno". "Especialmente de los grupos de la derecha y la ultraderecha. El tener que escuchar insultos en la sede de la soberanía popular. Es algo que creo que está fuera de lugar. No se deben perder las formas nunca”, afirma. Por su parte, Martín destaca el “gran interés” que genera lo que se hace en el Congreso por parte de la ciudadanía. “Hay gente que sabe lo que se está viviendo día a día lo que acontece aquí, y no solo es mérito nuestro sino también de los medios de comunicación. Porque el día que no se explique bien lo que se hace será una sociedad débil”.

¿Y por qué se hicieron políticos?

En la familia de Rey no ha habido tradición política pero sí una “eterna de izquierdas” por lo que el pasar a ser activo y ayudar a la sociedad “nunca me generó ningún problema”. Martín resalta que se han vivido unos momentos "complicados" en Cataluña, también en el ámbito de las familias, de los amigos y el laboral. “Estamos ahora con el presidente Illa en un momento de suma, de retos importantes para Cataluña y España y de trabajar juntos en esa Cataluña que ha sido valorada e incluso envidiada en algunos aspectos. La familia y los amigos valoran el hecho de que los diputados del PSC hayamos tenido un papel importante. No vamos a echar culpas ahora del porqué hemos llegado hasta aquí, pero creo que Sánchez ha sabido encontrar la llave de lo que ha sido el conflicto más importante para España en los últimos años y hay que celebrarlo y tirar para adelante”.