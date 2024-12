Aldama advierte a María Jesús Montero: "Que vaya a una farmacia a por pomada para las quemaduras porque se va a quemar"

Víctor de Aldama ha lanzado un mensaje a la ministra María Jesús Montero en una entrevista concedida a W Radio Colombia: "Yo le diría a la señora ministra que pase por una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar", afirmaba Aldama en relación a las declaraciones de Montero en las que aseguraba que "pondría la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, así como por Santos Cerdán.

El pasado miércoles Aldama presentó un escrito ante el Tribunal Supremo, donde expuso que Moreno, quien habría asegurado "no haber conocido de nada a Aldama", habría solicitado su mediación para adquirir inmuebles iniciando así una relación de interés. Según relata el empresario y presunto comisionista en el 'Caso Koldo', tras esta conexión, Aldama y Moreno mantuvieron varias conversaciones. En una de ellas, Aldama pidió ayuda a Moreno para aplazar un embargo sobre su empresa Pilot Real Estate, solicitud que, según su testimonio, fue aprobada después de que Moreno consultara con la ministra Montero. Después del otorgar el aplazamiento, en 2020, la empresa desapareció de la lista de deudores, en 2021 pasaría a una deuda de más de 2 millones, y en 2022, de 1,3 millones.

En su declaración, Aldama sostiene que, tras la concesión de la prórroga, recibió un mensaje indirecto a través de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en el que le transmitió que "debía tener un detalle con Moreno", que se concretó en un pago de 25.000 euros entregados en un sobre durante una reunión en un bar próximo al Ministerio de Hacienda.

Pese a que Aldama asegura que nunca facilitó a Moreno la vivienda que buscaba, el empresario presentó como pruebas varias comunicaciones sostenidas con él durante ese período, incluyendo capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp y la tarjeta de presentación de Moreno contradiciendo, de esta manera, la versión ofrecida por Moreno.

Por su parte, María Jesús Montero ha afirmado que las gestiones tributarias mencionadas no forman parte de sus competencias y ha declarado no tener conocimiento del supuesto aplazamiento tributario que mencionaba Aldama. Sobre Moreno, la ministra de Hacienda se refería a su jefe de Gabinete como un "magnífico servidor público". "A la señora ministra le recomendaría que compre una pomada para quemaduras, porque se va a quemar", comentó Aldama durante la entrevista con W Radio y lanzó un desafío directo: "Si no tienen nada que ocultar, que ellos mismos presenten los chats que tienen conmigo". Además, instó a los involucrados a "entregarlos a la prensa o ponerlos a disposición de la Fiscalía". En particular, señaló al jefe de Gabinete, Carlos Moreno, que aseguraba "no conocerle de nada", y a la ministra de Hacienda, quien afirmó confiar plenamente en él.

El empresario afirmó estar a la espera de que la UCO (Unidad Central Operativa) remita su teléfono al Tribunal Supremo o a la Fiscalía, donde, según él, podrán revisarse todos los mensajes de WhatsApp intercambiados con los implicados. "Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo", aseveraba Aldama. Por otro lado, aclaró que no tiene contacto directo con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ya que no cuenta ni con su número ni su contacto.