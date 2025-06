Don Eduardo Madina

Hasta hace bien poco tiempo no era fácil militar en el Partido Socialista de Euskadi. ETA asesinaba e implantaba el miedo como forma de dominación.

Pese al riesgo para sus vidas y las de sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres fueron valientes y hablaron en una sociedad en la que el silencio sobre algunos asuntos era la regla. Edu Madina es una de esas personas, defendiendo sus sólidas convicciones socialistas.

Le costó caro. En febrero de 2002, un atentado le ocasionó graves lesiones para el resto de su vida. Abandonó su deporte, el voleibol, cambió todo para él excepto la defensa de su idea de Euskadi y de España desde la reflexión intelectual y política, que permaneció imperturbable.

Compitió contra Pedro Sánchez en unas elecciones primarias y, democráticamente, aceptó el resultado. Continuó sirviendo al país y al PSOE hasta que entraron en contradicción las ideas que siempre había defendido con la práctica política impuesta por Sánchez. Se fue sin hacer ruido, con elegancia.

Ayer, Madina hacía una crítica analizando la descomposición que afecta al gobierno y a la dirección del partido. La respuesta de Óscar Puente no se hizo esperar, acusándole de resentimiento y de no haber defendido al Partido Socialista del “acoso diario” de la derecha.

Ya sabemos que para el ministro quien merece respeto es Bildu, pero no sabíamos lo que pensaba de quien fue víctima del terror. La dirección y el gobierno deberían mostrar respeto por quienes tienen una talla ética y moral a las que, ni con lentes telescópicas, alcanzan a ver algunos personajes.

Discrepar no solo es un derecho de cualquier militante socialista, sino que el pensamiento crítico es lo que caracteriza a la auténtica izquierda. Los caudillismos, la persecución del que no practica seguidismo y la utilización de la mentira y el amedrantamiento como herramientas de control, representan todo contra lo que hemos luchado los socialistas de bien.

Bien harían los ministros en analizar lo que han representado los siete últimos años de gobierno y, en lugar de insultar a lo mejor del PSOE, ponerse a trabajar para sacar los presupuestos adelante, para que el transporte ferroviario recupere la confianza de los usuarios, en ayudar a esclarecer lo que ocurrió el 28 de abril, día del cero eléctrico, o en dar explicaciones sobre las inquietantes informaciones conocidas en los últimos días de Leire Díez y compañía.

Y no pierdan tiempo en atacar a honorables socialistas como Edu Madina, mejor dedíquenlo a jugar al golf, para no tener que hacerlo cuando hay colapsos ferroviarios.