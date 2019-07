El PSOE instará a Sotosalbos a dar de baja al "vecino" Maroto

El PSOE de Castilla y León instará mañana al ayuntamiento de la localidad segoviana de Sotosalbos a que dé de baja de oficio el empadronamiento «fake» que ha permitido que el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, sea nombrado senador autonómica después de perder su escaño por Álava en la últimas elecciones generales. Será precisamente mañana cuando se cumpla el plazo de siete días que los socialistas castellanoleoneses han dado al consistorio del municipio para que actúe de oficio y, tal y como estipula la Ley 38/1988 de Demarcación y de Planta Judicial, recabe información y documentación adicional cuando, como parece en el caso en cuestión, existan indicios de que puede proceder la anulación del empadronamiento de Maroto.

«Creemos que al Ayuntamiento le han metido en un lío y nosotros somos muy respetuosos con los procedimientos. Por esta razón vamos a esperar a que el Ayuntamiento tenga un margen para actuar de oficio», asegura a LA RAZÓN Virginia Barcones, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz de los socialistas en las Cortes de Castilla y León. Barcones aseguró en cualquier caso que si transcurridos siete días desde el pasado miércoles no se tiene constancia de que se haya iniciado el procedimiento por parte del Ayuntamiento de Sotosalbos, gobernado por el PP, el partido se personará por la vía administrativa para se proceda a dar de baja al dirigente popular por empadronamiento indebido, una medida que de prosperar podría invalidar su nombramiento como senador y, por tanto, su más que probable papel de portavoz del PP en la Cámara Alta.

«La legislación es muy clara y se la han saltado. Javier Maroto no tiene ningún vínculo con esta población , es evidente que no vive allí. Los medios de comunicación han evidenciado que nadie le conoce en el pueblo por lo que se tata de un caso en el que se ha tratado de eludir la ley», señala la número dos de los socialistas castellanoleoneses. Para el PSOE más que de un ataque a un partido rival se trata de un esfuerzo por «defender la dignidad de las instituciones de Castilla y León. «Para acceder a la renta garantizada básica en esta región es necesario estar empadronado durante 12 meses y este señor quiere beneficiarse de ese empadronamiento sin residir realmente aquí. Es una cuestión básica de igualdad ante la Ley porque hay mucha gente a la que le decimos que no a esta ayuda por llevar solo 11 meses y 20 días empadronado. Esto no es una agencia de colocación como se piensan el PP y Cs. Lo que ha sucedido es obsceno», denuncia Barcones.

Se da la circunstancia de que el nombramiento de Javier Maroto como senador designado por las Cortes de Castilla y León, más allá de lo dudoso de empadronamiento, es especialmente hiriente para esta región porque el dirigente popular, durante su etapa como alcalde de Vitoria y como diputado en el Congreso por Álava, se posicionó en contra de los intereses de los castellanoleoneses en cuestiones tan vitales como la integridad territorial de la región en referencia al condado de Treviño, la defensa de las vacaciones fiscales vascas (que afecto drásticamente al tejido empresarial de la zona de Miranda de Ebro) y su apoyo a que el puerto seco en Pancorbo se construyera en Bilbao.

Por su parte Maroto ya formalizó su incorporación a la Cámara Alta como senador autonómico designado por las Cortes de Castilla y León ayer mismo, la víspera de la reunión de la Junta Directiva Nacional en la que el partido nombrará a su nuevo portavoz en el Senado. Maroto ya figura oficialmente en la página web del Senado como uno de los 258 senadores, de los cuales 68 pertenecen al grupo popular, 13 designados por parlamentos autonómicos y el resto elegidos directamente en las elecciones.

«Han metido al pueblo en un lío»

La número dos del PSOE en Castilla y León, Virginia Barcones considera evidente que «se ha eludido la ley». El consistorio de Sotosalbos tendrá 3 meses para contestar el requerimiento que se le hará desde el partido y , si la respuesta no es satisfactoria, se activará la vía judicial de lo contencioso administrativo. Maroto será presentado hoy como portavoz del Senado en la Junta Directiva Nacional

del PP