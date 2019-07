Si por algo se caracterizaba hasta hace unos días la pequeña localidad de Sotosalbos, en Segovia, era porque en sus calles se respiraba tranquilidad. Los ruidos más altos eran los de las ramas de los árboles moviéndose al viento; sus apenas cien habitantes censados a duras penas coincidían por unas calles que en ocasiones se tornaban desiertas; los tres bares (contados) del pueblo estaban abiertos a horas muy contadas. Pero todo eso cambió –aunque para alegría de los locales parece que tan solo por unos días– por culpa de una noticia que saltó a mediados de esta semana: el popular Javier Maroto se había empadronado en el municipio segoviano para ser elegido senador por designación autonómica (en este caso por Castilla y León). Y lo consiguió. Sin embargo, las sospechas saltaron pronto: en la biografía del vicesecretario de Organización del Partido Popular no hay rastro de vinculación alguna con Sotosalbos, que es, por cierto, feudo histórico del PP. Es más, casi toda la trayectoria de Maroto está ligada al País Vasco, región donde concurrió (sin obtener escaño) en las listas electorales al Congreso de los Diputados del pasado 28 de abril. Medios de comunicación de todo el país se lanzaron a las calles del municipio para encontrar su nexo con el líder popular. Tras solo unos minutos en el pueblo, los sotosalbeños corroboran a propios y extraños lo que a muchos se les ha pasado por la cabeza estos días: nadie ha visto a Maroto por el pueblo.

Desde el miércoles, en Sotosalbos hay casi más periodistas que habitantes, algo que no es del gusto de los que acuden al pueblo en busca de tranquilidad. Los vecinos han salido en más de una televisión relatando el mismo discurso en referencia al ya célebre «tema Maroto»: «Nunca me lo he cruzado por el pueblo». Muy pocos quieren hablar ante los micrófonos («aquí se conoce todo el mundo», argumentan) y prácticamente ninguno se sale de ese discurso que parece acordado de manera implícita.

Sus 113 habitantes censados (según estadísticas de 2018) parecen pocos para la dimensión del pueblo, que está compuesto por esbeltas edificaciones de piedra vista decoradas por una vegetación tan densa y verde que resulta extraña para encontrarse en plena Meseta. El amarillo de las fachadas contrasta con los vivos colores de arbustos y flores. En los meses de verano, la mayoría de los hogares se encuentran deshabitados, con la excepción de algún fin de semana o días festivos. Muchos de los propietarios tienen en Sotosalbos su segunda residencia y ya son pocos los que han fijado allí su vivienda principal todo el año. «¿Es uno de ellos Maroto?», preguntamos. «No», responden rotundos. No se le ha visto ni en el bar del pueblo (que, por cierto, solo abre por las tardes), ni en la iglesia de San Miguel, una edificación románica que cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural desde mayo de 1973.