El PSOE ya no descarta ni la abstención de ERC ni la coalición con Podemos para gobernar

El PSOE defiende que no hay una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pero las primeras 24 horas de contactos con los partidos para cerrarla están dejando un balance negativo. El revés ha sido tal, que en Ferraz se han visto obligados a virar en su estrategia. Ya no descartan apoyarse en la abstención de los independentistas ni permitir la entrada de Podemos en el Ejecutivo para granjearse su apoyo. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha despachado las reuniones de esta mañana con PNV, Compromís y UPN, asegurando que de cara a la investidura “deben tener en cuenta a los 350 diputados. Todos ellos merecen el mismo respeto”. Fuentes socialistas han puntualizado posteriormente que, si bien políticamente los apoyos de los soberanistas no son deseables, desde el punto de vista numérico sí son computables.

Levantar el veto a los soberanistas no es el único cambio que ha oficializado hoy el PSOE. Tras sus reparos en concretar en qué consiste el “gobierno de cooperación” y si supondría o no la entrada de ministros de Podemos, los socialistas ya no descartan lo que hacían ayer, esto es, que Podemos pueda llegar a entrar en el Gobierno. Según Ábalos, los socialistas tienen que centrarse en “aquellos partidos que se han mostrado dispuestos a colaborar” para que la investidura de Sánchez pueda salir adelante. Si en un principio se abogaba por la abstención de PP y Ciudadanos, tras reunirse con Pablo Casado y Albert Rivera, el PSOE “da por cerrada” esta vía y se abre a explorar otras mayorías.

A priori, las “derechas” no eran necesarias para mantener su leitmotiv de “no depender de los independentistas”, siempre que partidos minoritarios como UPN o Coalición Canaria se avinieran a favorecer la investidura. Sin embargo, la formación navarra ha señalado hoy tras su reunión con José Luis Ábalos que si María Chivite (PSN) se hace con la Presidencia de la región foral gracias a la abstención de Bildu, sus dos diputados votarán en contra de la investidura de Sánchez en el Congreso. Tampoco parece que haya buenas perspectivas de cara a la reunión con Coalición Canaria de esta tarde, ya que el PSOE le arrebatará el poder a esta formación en el gobierno del archipiélago.