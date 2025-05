La UE encara el rearme y prevé cambios en plan de recuperación español

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran este lunes y martes reuniones en las que abordarán las iniciativas para impulsar la defensa del continente, en particular la propuesta de un fondo de 150.000 millones para compras de material militar, y prevén aprobar la última revisión del plan de recuperación español.

La Comisión Europea dio luz verde el 11 de abril a los cambios planteados por el Gobierno español a mediados de marzo, que modifican sobre todo compromisos del quinto pago del fondo de recuperación, y los Estados, que tenían un mes para pronunciarse, prevén aprobarlos el martes en la reunión de titulares de los Veintisiete (Ecofin), tal y como recoge EFE.

Con ese visto bueno, el Ejecutivo comunitario ya podría aprobar el pago, que ascendería a 23.900 millones de euros y está condicionado, entre otras medidas, al aumento de impuestos al diésel. Si bien este no se ha aprobado todavía, ello no bloquearía el conjunto del desembolso ya que Bruselas puede aprobar un pago reducido si considera que se ha incumplido algún hito.

Desde el Gobierno, fuentes del ministerio de Economía aseguran que están en diálogo "constante" con la Comisión "para facilitar la evaluación de los hitos y objetivos" que son "muy extensos y complejos", por lo que todavía no hay una fecha exacta para el pago o información sobre qué implicará en concreto.

Por otro lado, los titulares económicos de los Veintisiete abordarán también el martes la negociación sobre el fondo SAFE, que canalizaría 150.000 millones de euros en créditos para la compra conjunta de material militar dando preferencia a los de fabricación europea y permitiendo la participación de Estados extracomunitarios.

La discusión entre los países, que deben aprobar la iniciativa, se centra precisamente en los requisitos de origen de los equipos, que según la propuesta de Bruselas deberían tener al menos un 65 % de componentes fabricados en Europa, y en cómo encontrar el equilibrio entre promover la industria comunitaria y asegurar el suministro a corto plazo de esos bienes.

Aunque no está en la agenda, en las reuniones podría también mencionarse el segundo pilar del plan de rearme propuesto por Bruselas, que pasa por flexibilizar las normas fiscales para que los Gobiernos puedan gastar un 1,5 % del PIB adicional en defensa, y con el que espera movilizar hasta 650.000 millones en cuatro años.

De momento solo han solicitado acogerse a la medida 16 países entre los que no se cuenta España, que valorará si es necesario o no utilizarla teniendo en cuenta que hay varias medidas extraordinarias este año, según explican fuentes del ministerio de Economía, que aseguran que Bruselas no está presionando para que lo pidan.

Aunque la Comisión había instado a las capitales solicitarlo en abril para coordinar la medida, los países pueden pedir esta flexibilidad cuando lo deseen y, en todo caso, no es un requisito necesario para aumentar su gasto en defensa.

Más allá de los planes en ese área, los ministros intentarán el martes cerrar un acuerdo sobre una directiva relativa al IVA en las ventas por Internet de bienes importados, que prevé hacer a los proveedores responsables de abonar el impuesto y fomentar el uso de la ventanilla única del IVA.

El día antes, el Eurogrupo abordará el estado del sistema bancario europeo junto a los responsables del Mecanismo Único de Supervisión y de la Junta Única de Resolución, así como los avances en los trabajos sobre el euro digital, que han ganado relevancia tras el giro de Estados Unidos hacia una postura más favorable a las criptodivisas y monedas estables con la llegada de Donald Trump.

Los ministros de la eurozona tratarán además la situación macroeconómica en vísperas de que la Comisión Europea presente el próximo 16 de mayo nuevas previsiones en un contexto marcado por la incertidumbre comercial.