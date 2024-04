Feijóo acusa de "fariseísmo" a PSE y PNV por "demonizar" ahora a Bildu y luego pactar

Quedan 48 horas para las elecciones vascas y el PP busca seducir a votantes críticos del PSE y del PNV. Alberto Núñez Feijóo ha acusado a socialistas y nacionalistas vascos de "fariseísmo" por "demonizar" ahora a Bildu tras las palabras de Pello Otxandiano sobre ETA (rechaza definirla como banda terrorista) y luego pactar con la izquierda abertzale cuando se les necesita. En este sentido, el propio Feijóo ha recordado cómo el PSOE ha entregado Pamplona a Bildu y cómo acuerda constantemente en las Cortes en Madrid. "El PSE y Sánchez llevan muchos años blanqueando a Bildu y les han felicitado por aprobar leyes en Madrid. Me parece que tomarle el pelo a los vascos debe ser reflejado en las urnas, hay que tener un mínimo de ética", ha añadido.

"Yo quiero pedirle el voto a todos los que han votado al PSE y se sienten engañados y estafados por el PSE. Quiero pedirle el voto a todos los que han votado al PNV que no son separatistas y no aceptan que la referencia democrática y moral del pueblo vasco sea Bildu", ha señalado Feijóo en un acto electoral en Bilbao, junto al candidato Javier de Andrés. "A todos ellos les pedimos un voto para dar certidumbre y que el País Vasco inicie la senda de la gestión y el no sometimiento a los populistas y a decir sí a todo en Madrid y luego aparentar lo contrario en Vitoria", ha continuado Feijóo, en referencia al PNV, que es el socio más fiel de Pedro Sánchez votando prácticamente a favor todas sus iniciativas en el Congreso a pesar de que luego trate a veces de disimularlo. "PNV, Bildu, Sumar y PSE votan siempre lo mismo en Madrid, aunque aquí se avergüencen de ello", ha añadido.

Feijóo ha dicho que el PP tiene la expectativa de crecer en escaños y en votos en estas elecciones y ha reivindicado su pasado en la lucha contra ETA. "Es el partido que más ha aguantado durante estos últimos 50 años, que más ha aportado a la libertad y el progreso, que no ha pagado ningún precio ni se ha sometido al chantaje de nadie", ha señalado. "Somos la alternativa de gestión al PMV, somos la alternativa constitucionalista al PSE y somos la alternativa moral y democrática a Bildu", ha añadido.

Javier de Andrés ha querido destacar que el "PSE se ha puesto terriblemente nervioso" en las últimas horas considera que el "PNV está en la misma línea, con una preocupación enorme" ante los posibles malos resultados que puedan obtener frente a un Bildu al alza. En cambio, ha reivindicado que el PP "ha mantenido el mismo discurso". "Somos previsibles, pero eso en política es bueno porque somos fiables", ha añadido el candidato, quien ha acusado al PNV de no haber dicho que "no" a un pacto con Bildu.

feijóo: ofrecer certezas al pueblo vasco. es un partido fundamental para entender el constitucionalismo y autonomismo del pueblo vasco. esta es la segunda campaña en vascas en que compañeros del pp no necestian escolta, quiero agradecer a los que han tenido que hacer campña con escolta. los coches de correos tenian que ser blancos para no se detectatda. un pueblo que mantiene su memria viva es un pueblo que sabe hacia donde tiene que ir. me siento muy orgulloso del pp de euskadi, cualquier militante de cualquier pueblo tiene una referencia moral y etica de los compañeros d eeuskadi. han pagado un alto preico pero jamas han aceptado pejae de bildu, sortu y HB.