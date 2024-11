Feijóo acusa a Sánchez de rendir cuentas "tarde" por la Dana para "esconderse por los casos de corrupción

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla la presión sobre el Gobierno y aumenta su estrategia de erosión sobre los socialistas. La Dana y la presunta corrupción en el seno del PSOE, son obice ahora mismo de ello.

El presidente popular ha afeado en el pleno a Sánchez que acuda al Congreso de los Diputados para rendir cuentas "un mes tarde". Así, Feijóo ha lamentado que la política “no ha respondido como debiera” y ha criticado que la “única urgencia” del Gobierno fuera la de sacar adelante la renovación de la cúpula de RTVE. Y es que el 30 de octubre, cuando ya comenzaba a informarse de, al menos, medio centenar de fallecidos a causa de la Dana, el Congreso siguió adelante. “Colocaron a sus afines en RTVE cuando la gente se estaba ahogando”. “Escuchándole parece haber hecho todo por las víctimas, pero hasta ese momento solo hizo cálculo político”, le ha censurado, para incidir después de que el Gobierno no actuó hasta las once de la noche del día de la Dana. “Debió declarar la emergencia nacional porque son el gobierno y tienen los recursos”, reclamó. “Hubo maniqueo cálculo político”. Además, ha acusado a Sánchez de rendir cuentas "tarde" por la Dana para "esconderse por los casos de corrupción.

El presidente del PP ha relatado lo que hubiera hecho él mismo si hubiese sido presidente del Gobierno. “Hubiese declarado la emergencia nacional, no hubiese escatimado medios. No habría esperado a que los pidiesen. No habría dejado solos a los Reyes. No habría dicho a los valencianos “yo estoy bien””, ha relatado .

El presidente popular ha asegurado que la gente “no va a perdonar” al Gobierno que no ejerciera sus competencias. “No le va a perdonar su abandono”. Además, le ha invitado a que convoque elecciones. “Usted ya no debería estar aquí, llega tarde”.

Aun así, le ha reiterado su apoyo para la reconstrucción, pidiendo, esos sí, que las ayudas sean suficientes. “No lo son”. Le pedimos 10.000 euros por coche y el IVA cero en su compra, al igual que el IVA cero en la reconstrucción de los domicilios.