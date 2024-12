Feijóo asegura que llamarán a Sánchez al Senado cuando sepan cuál es el “mapa que afecta a la corrupción” del presidente

El PP todavía no llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar en la comisión Koldo del Senado. Esperará a tener el "mapa completo" sobre la corrupción que afecta al entorno del también líder del PSOE.

“Le vamos a llamar cuando nos intereses. Si le llamamos hace un mes no se hubiese sabido todo lo que hoy sabemos (en relación a la imputación del hermano de Sánchez, las declaraciones de Aldama...). Estamos al principio de los sumarios. No está en su fase final, está en su fase inicial”, ha precisado el líder de la oposición en una entrevista en “La Mirada crítica” en Telecinco. Ante el Tribunal Supremo no han declarado, todavía, la mujer del presidente del Gobierno, el exnúmero dos del PSOE o el empresario Víctor de Aldama, ha recordado Feijóo para definir gráficamente que "hoy hace falta un mapa y una cantimplora para ordenar este disparate", ha ironizado. “Nos interesa cuando sepamos cuál es el mapa que afecta a la corrupción del presidente del Gobierno”, ha asegurado, para incidir en que “a veces aparece cada día algo nuevo”. Por tanto, el PP espera todavía más noticias que puedan afectar judicialmente al presidente del Gobierno y es por eso que espera el momento idóneo para que el presidente se explique ante el Senado.

El presidente del PP, preguntado por la similitud del “caso Ábalos” con el “caso Bárcenas”, ha asegurado que su partido ha pagado “bastante”, en relación a la moción de censura a Mariano Rajoy que supuso la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. “Si hay un gobierno acorralado por la corrupción es este”, ha señalado.

