Feijóo ve "arbitraria" la OPA BBVA-Sabadell y acusa al Gobierno de frivolidad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido ahondar en su ofensiva contra el Gobierno por la gestión del apagón, a la que ahora se suma el caos ferroviario provocado por el robo de cable en la línea de velocidad Madrid-Sevilla de este domingo.

En un diálogo con el presidente del Cercle d' Economía, Jaume Guardiola, el presidente del PP ha denunciado que, en su opinión, tras lo vivido estas dos últimas semanas, con el apagón y la incidencia en el AVE, en cualquier país europeo "hoy habría dimitido alguien". Ha valorado ambas crisis de "enorme magnitud" y, frente a un error aislado, ha cargado contra la "forma de gobernar" de Pedro Sánchez. Así, el presidente del PP ha denunciado que "cuando se gobierna a golpe de tuit, la gestión es un meme constante" en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente.

El presidente del PP también se ha pronunciado sobre la consulta de la OPA BBVA-Sabadell, anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo la ha rechazado y ha avisado del riesgo de tomar esta decisión "de forma arbitraria". Según su opinión es una "frivolidad" y una "actuación populista". Es más, avisó, de que marca un "precedente" en próximas fusiones.

"No me parece serio ni profesional ni aconsejable", ha asegurado el jefe de la oposición. "Se quiere consultar una posible fusión de dos empresas, una fusión bancaria. Yo pregunto: mañana habrá un debate sobre gasto en defensa. El Gobierno ha anunciado que nos gastaremos 10.000 millones más en defensa, un 2% del PIB, y dicen que la OTAN pedirá un 3% ¿Y esto no lo van a consultar?", ha criticado.