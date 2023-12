Feijóo tilda de "indignante" el "pacto encapuchado" del PSOE y Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía

Tras conocer el acuerdo de EH Bildu y PSN para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que "vamos conociendo parte del pacto encapuchado" entre Pedro Sánchez y EH Bildu donde los de Otegi tomarán el poder. Subrayó que, además de que "han vuelto a mentir" a todos los ciudadanos de Pamplona, de Navarra y del conjunto de de España, aseguró que "es indignante que el PSOE entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales"algo que dijo es un "bochorno que no se merece" Navarra.

Con esta moción de censura, indicó el líder del PP, "vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado Pedro Sánchez "para volver a ser presidente del Gobierno". Y es que "no solo es la amnistía, no solo es romper el principio de igualdad sino dar a un partido, heredero de ETA, lo que no ha conseguido en las urnas como es la alcaldía de Pamplona".

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado al PSN de "entregar Pamplona a los terroristas". En un mensaje en la red social X aseguró que "entregar Pamplona a los terroristas de EH Bildu es lo último que les faltaba a Sánchez, Chivite, Cerdán y Alzorriz", ha censurado el líder regionalista. Además, indicó que "es evidente que el PSOE ha negociado con miembros de ETA el futuro de Navarra".