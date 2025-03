Feijóo hará lo que sea para no perder Valencia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho nada en los últimos días sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Acostumbra a ser muy prudente, aunque esto descoloque al partido, si bien sí que ha habido voces autorizadas, como la del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que han respaldado a Mazón. Feijóo parece decidido a mantener al jefe del Consell, de momento. Lo que no significa que en Génova le respalden completamente: el presidente popular no ha encontrado la fórmula, el «plan b», para sustituirle y dejar atrás el desgaste que empieza a pesar sobre las siglas nacionales. El miedo al coste electoral es el que ha hecho que hasta entre los barones se abra la puerta a la posibilidad de intentar apartarle, aunque esto suponga perder la Comunidad Valenciana. Feijóo no ha hecho una ronda de consultas sobre este tema, pero sí han llamado a su puerta a dar su opinión sobre cómo sobrevivir a esta crisis.

Fuentes solventes confirman a este medio que Feijóo sí ha ido transmitiendo ya a los suyos en este tiempo que no tiene intención de perder la Comunidad Valenciana, aunque no ha concretado cómo piensa conseguirlo. En su entorno sí se escuchan reproches contra quienes puedan ir diciendo que perder Valencia es el mal menor para así contener los daños en otros territorios. «Quien crea que perder Valencia no es grave debería romper el carné del partido e irse», aseveran.

La Comunidad Valenciana es clave en unas elecciones generales, y por eso el PSOE está jugando también tan fuerte. Son 33 los diputados que envía esta comunidad al Congreso de los Diputados. Dentro del PP recuerdan, además, el compromiso de Feijóo con el pueblo valenciano. Ya ha acudido en varias ocasiones a las zonas afectadas por la DANA, y también presentó allí el plan de reconstrucción que asume como compromiso personal si llega a la Presidencia del Gobierno, y que se votará en la Cámara Baja en las próximas semanas.

El primer plan de Feijóo pasaba por sostener a Mazón en el tiempo. Al vincular este su futuro a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, –tal y como le había pedido Feijóo- el partido conseguía así tiempo para encontrar un nuevo liderazgo y recuperarse en reputación de cara a unas próximas elecciones.

Esta estrategia parece que hace ahora aguas, pero, de momento, los estrategas de Génova no han dado con la solución. La vía de cambiar la dirección del partido en la comunidad no arregla nada. Adelantar elecciones, sería un suicidio con un Vox al alza y con el riesgo de una mayoría absoluta de la izquierda. La opción de conseguir la dimisión del jefe del Consell, lo que colocaría a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como alternativa, tampoco es un arreglo, y podría hacer crecer la guerra interna en el PP regional. Además, tampoco lo aceptaría Vox, que es quien tiene la sartén por el mango en estos momentos: sus votos en Les Corts son imprescindibles para cualquier movimiento.

El presidente del PP, que es conocido por no tomar decisiones en caliente, continúa analizando cómo «evoluciona» la situación para tomar la decisión definitiva, según explican en su entorno, donde aseguran que «no hay novedades» al respecto. Si bien, deja a sus portavoces que apoyen a Mazón en público, no ha dado tampoco la orden de un respaldo cerrado. «El PP de Mazón atendió la emergencia y ahora estamos centrados en la reconstrucción», aseguró ayer la vicesecretaria de organización, Carmen Fúnez, desde Cuenca.

El propio Mazón es sabedor de que se encuentra en la cuerda floja, pues hace días que ha dejado de responder a la pregunta de si se siente respaldado por el presidente de su partido.

Las dudas sobre su futuro continuarán esta semana. No está prevista una intervención del presidente ante los medios y tampoco tendrá lugar la habitual rueda de prensa de los lunes en Génov, pero sí habrá comité de dirección. Su agenda está repleta, eso sí, con el objetivo de aparentar normalidad y devolver el foco a su labor de oposición, «en la que está centrado el presidente». Hoy asistirá al congreso de ATA, donde seguirá detallando su plan de apoyo a los autónomos. El martes acudirá al Mobile World Congress y el miércoles participará en el Congreso de Faconauto. Un día después viajará a la reunión del Partido Popular Europeo, que estará centrada en la situación en Ucrania. Por último, el viernes, se desplazará a Baleares para mostrar su compromiso con las trabajadoras autónomas en el marco de la celebración del 8M. Autónomos, sectores productivos y Ucrania.