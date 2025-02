Feijóo pasa al ataque contra Vox: "La oposición de tumbona que se la queden otros"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido reivindicar su liderazgo ante la plana mayor de su partido. Y así lo ha transmitido en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP y lo hace también ante Vox. En un momento en el que las encuestas siguen dando vuelo al crecimiento de los de Santiago Abascal, el líder de la oposicion se impone ante posibles debates dentro del partido sobre su labor en la oposición, justo en un momento en el que la decisión del PP de pasar del "no" al "sí" en el decreto ómnibus ha generado un debate dentro del partido, tando de puertas para dentro como de cara a la opinión pública.

Así, ante la "oposición" que en Génova ven que les hace Vox e incluso las "opiniones" que de "buena fe" le han hecho al presidente en estos días, Feijóo ha reivindicado su liderazgo, dejando en el aire el presidente si esas opiniones se referían sobre el cambio de voto en el decreto. "Estoy empeñando mi palabra con lo que estoy diciendo. Si fui elegido presidente autonómico cuatro veces, no fue por incumplirla a cambio de que me votasen en una investidura. Fue porque lo que digo lo hago". Así, ha recomendado que para "buscar pollo sin cabeza", hay que mirar al Ejecutivo y a Pedro Sánchez "esperando las órdenes de Puigdemont". Así, ha querido dejar claro que a él "no le va a dar ordenes nadie". Un discurso que ha pronunciado ante el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Como presidentes del PP, han tomado la palabra Juanma Moreno, el presidente de Asturias, Álvaro Queipo y el presidente del País Vasco, Javier de Andrés.

El presidente del PP ha querido responder a Vox , a quien en el partido acusan incluso de "tener un problema con Feijóo, en vez de fijarse en Sánchez para hacer oposición. Así, con un día que comenzaba con el cruce de acusaciones entre PP y Vox por el pacto para la Junta Electoral Central, que los populares han desmentido., Feijóo ha querido contestar a Vox, a quien ha definido como la "oposición de tumbona", "del sarao" y del "dedito levantado". En su equipo suavizan estas palabras, que no consideran un "ataque", sino una respuesta a quienes parecen pensar más en hacer la oposición al PP. Así, Feijóo se ha reivindicado “libre” frente a los “chantajes” y “presiones”, a los que asegura dejar “a otros para su politiqueo”. Ante su partido, ha asegurado además de que el PP es la única posibilidad de alternativa al Gobierno de Sánchez. "O gobierna el PP o seguirá el chantaje".

El PP no dejará ni un minuto de respiro a Vox y es por eso que ha decidido contraprogramar el acto que Abascal ha preparado en Madrid, una cumbre de "patriotas europeos" con la presencia de Orban y Le Pen, con un acto en el que estará presente todo el poder municipal del PP en Zaragoza con 30 de los principales alcaldes del país. "Ni la bajeza moral, ni la política barata", ha asegurado Feijóo.