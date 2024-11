Feijóo reclama a Sánchez que retire a Ribera como comisaria por su "mancha política" y "quizá judicial"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este miércoles en el escritorio del Congreso de los Diputados aunque ha confesado que hubiera preferido hacerlo en el hemiciclo, y dar su réplica sobre la DANA a Pedro Sánchez "si hubiera conocido la suya".

Feijóo, ha reclamado el presidente del Gobierno que retire la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como comisaria europea, y proponga "otra persona que concite el apoyo de la sociedad española". Ha afirmado que Ribera tiene una "mochila" que "perjudica" la credibilidad de la Comisión Europea, ya que, a su "macha política" se puede sumar "quizás" la "judicial". Considera que "la Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y, quizás, judiciales de la candidata del Gobierno, de la señora Ribera. El Gobierno debería de poder presentar perfiles de mayor prestigio, de mayor consenso", ha dicho Feijóo, para añadir que el Gobierno "tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría" al tiempo que ha instado a Sánchez a reflexionar también "sobre la presión que está ofreciendo a la UE chantajeándole si no se acepta la imposición de un país miembro” diciendo que no podrá conformarse los demás puestos de la comisión.

En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a "reflexionar"y proponer una candidatura "digna" de España y de la Comisión Europea, retirando la de Ribera "por el interés de España y por otro interés también importante: la Comisión Europea tiene que tomar posición libre de sospecha". "Creo que en el gabinete hay personas que conocen la Comisión, que conocen la Unión, que la han trabajado y que no tienen la mancha política, y veremos si judicial, de la candidata oficial", ha indicado el líder del PP un día después de que los populares español consiguieran retrasar la elección de Ribera como comisario tras su examen ante la Eurocámara.

Y es que, el presidente del PP ha recordado que la ministra que tenía a su cargo los dos únicos organismos del Estado para dar cuenta del dominio público de los caudales “no es la que España necesita como candidata ni la que la comisión europea necesita como vicepresidenta". Feijóo ha reiterado que Ribera "no debería ser premiada con un puesto en la UE en nombre de España” por lo que ha pedido al Gobierno que retire a su candidata y proponga a otra. “No lleve a Europa los problemas que tiene en su ser", ha señalado.