Feijóo recrimina a Sánchez que fuera el último en condenar el ataque de Irán a Israel

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afeó este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España fuera "el último país de la UE" en condenar el ataque que Irán perpetró esta madrugada contra Israel, y le advirtió de que "en estos momentos no hay espacio para la vacilación".

En un mitin en Bilbao en el ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas vascas del próximo 21 de abril, inició su intervención con una condena "sin matices" a la ofensiva iraní y deploró que España no lo condenara "de forma firme y determinante" cuando se conoció el lanzamiento de drones y misiles balísticos.

Reclamó más contundencia a Sánchez porque Irán y Hamás "no pueden tener el amparo de ninguna democracia occidental" y recordó que el PP condenó el ataque tras conocer las informaciones. "Quiero condenar sin matices y sin titubeos el ataque de Irán frente a Israel. Es nuestro deber decirlo, condenarlo y defender las democracias en el mundo", afirmó Feijóo. "No hay espacio para la vacilación. España debe permanecer al lado de la democracia y sus aliados, y lo debería haber condenado de forma firma y determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último de la Unión Europa", indicó.

Por ello, urgió a Sánchez a alinearse con "los países occidentales frente a la barbarie" y no quedar último "en la defensa de la libertad y las democracias occidentales". Y situó a Irán y Hamás como "la principal amenaza desestabilizadora en la región de Oriente Medio".

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, ha agradecido al líder del PP su "firme posición" contra el ataque de Irán con drones y misiles contra territorio israelí. A través de la red social 'X', Radian-Gordon se hizo eco del mensaje que con anterioridad había enviado Feijóo rechazando la agresión de las autoridades iraníes. "Agradecemos sinceramente", decía la embajadora en Madrid, "su firme posición (de Feijóo) contra la agresión indiscriminada del régimen iraní hacia Israel. Hoy, todo el mundo libre debe estar junto a Israel contra el eje del mal iraní".