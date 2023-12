Los fiscales se enfrentan a dificultades para listar las causas amnistiables del "procés"

Sin prisa, pero sin pausa. La Fiscalía General del Estado ha accedido a conceder más tiempo a los fiscales catalanes para que recaben información sobre las causas y procedimientos relacionados con el «procés» a las que se podría aplicar la futura ley de amnistía, actualmente en trámite. En principio, tenían que dar cuenta de ellas hasta el viernes 15 de diciembre. Sin embargo, tal como confirmó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la Fiscalía Superior de Cataluña una ampliación del plazo para entregar información sobre el estado de los procedimientos judiciales a los que podría afectar la medida de gracia, una vez entre en vigor.

Los fiscales tienen dificultades para compilar los antecedentes de los casos susceptibles de encuadrarse en la ley de amnistía, pieza fundamental en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que pactaron PSOE y Junts, una norma de la que depende el tambaleante equilibrio sobre el que se asienta el actual mandato. Una de las primeras dificultades es que no están informatizados, no hay una aplicación o un registro digital de las causas, no hay bases de datos en las que se puedan localizar con facilidad estos asuntos.

La Fiscalía General del Estado es consciente de este problema. Fuentes de este órgano reconocen a LA RAZÓN que no es sencillo dar con los procedimientos, especialmente en Cataluña, que es donde se acumula el mayor volumen de ellos. Y saben que no se cuenta con una aplicación informática que permita cribar con agilidad este tipo de información. «Por eso se ha pedido con antelación», indican las mismas fuentes que, no obstante, inciden en que es una tarea que se tiene que realizar. La prioridad, subrayan, es tener recopilada toda la información.

Al preguntarles sobre los obstáculos que están afrontando, algunos fiscales catalanes aseguran que no es sencillo y que el plazo inicial que se fijó, el 15 de diciembre, era demasiado «prematuro». Por otra parte, ponen el acento en que estos procedimientos han tenido un trato «absolutamente normal, no se ha hecho nada especial sobre las causas que permita identificarlas de manera distinta a cualquier otro asunto».

«Estas causas se han tratado todas ellas como causas ordinarias porque no dejan de serlo. No se les ha dispensado un trato diferente porque en España no hay una persecución política o por ideología. Cualquier tipo de delito en el desarrollo de lo que se ha denominado como “procés” se ha tramitado como una causa ordinaria», reconoce una de las fuentes consultadas. En el mismo sentido se pronuncia otro de los fiscales que han comentado este asunto: «No hemos llevado ningún registro».

Su labor consistía, simple y llanamente, en determinar si se habían cometido hechos delictivos por parte de políticos o ciudadanos «en el seno de ese movimiento independentista, pero no era una persecución», enfatizan. No ha habido ningún registro electrónico «paralelo» para las causas derivadas del «procés», eran procedimientos ordinarios, insisten. En Cataluña, como fueron bastante numerosos, resulta difícil conocerlas todas en tan poco tiempo y admiten la dificultad de avanzar alguna cifra. «Ahora es imposible saberlo», aclaran.

A las dificultades por el volumen de los asuntos del «procés» amnistiables y por la falta de una aplicación informática que permita cribar los datos con mayor celeridad, se suma que el texto que se conoce ahora no es el definitivo, sino que es el de la proposición de ley que actualmente se está tramitando en el Congreso por iniciativa de PSOE, satisfaciendo de este modo la principal demanda de los partidos independentistas. De momento ya ha sorteado los primeros obstáculos señalados por algunos juristas, que cuestionaron que la Mesa del Congreso la admitiera a trámite, después de que en marzo de 2021 se rechazara otra proposición de ley de amnistía por considerarla «palmariamente inconstitucional». Algunos señalan que podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a partir de junio de 2024.

El martes pasado fue debatida en el Pleno de la Cámara Baja, donde se votó su toma en consideración y la tramitación por urgencia de la proposición de ley. Después, pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría y donde, tal como se ha avanzado, se pedirá un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), omitido en el Congreso porque no se tramita como proyecto de ley, con lo cual, es posible sortear este requisito legal en la tramitación.

De momento, los fiscales catalanes siguen trabajando para identificar las causas requeridas por García Ortiz a fin de que se les aplique la futura ley de amnistía.