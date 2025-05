La 'fontanera' del PSOE buscó también trapos sucios de su partido: "¿De los socialistas hay también?"

La 'fontanera' del PSOE, que buscó trapos sucios de la Guardia Civil para frenar las grandes causas de corrupción que asedian a Moncloa, trató de sonsacar también información sensible sobre miembros de su propio partido. Así se desprende de los audios relativo a la reunión que esta 'emisaria' mantuvo por videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn, y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. En dicha entrevista, Díez trata de saber si en la causa por la que se le investigó, relativa a un fraude millonario de hidrocarburos, hay implicados miembros de la formación a la que pertenece.

"Gente de los socialistas.... del PSOE... ¿Hay también o no?" le pregunta durante el encuentro el abogado Jacobo Teijelo, personado en este procedimiento que empezó a juzgarse ayer en la Audiencia Nacional. "Eso no te lo voy a contestar. Pero vamos, contéstate a ti mismo", le responde Hamlyn, quien, al ser requerido para que aporte "pistas", responde que quiere un "papelito". El objetivo de este empresario, que forzó la suspensión de la primera sesión del juicio al no presentarse por estar en Dubái, es conseguir salir indemne de este caso por un fraude de 154 millones de euros al fisco.

Además, entre sus condiciones para darles información negativa de la Guardia Civil se encontraba también que mediaran para conseguir el aplazamiento de una millonaria deuda con la Hacienda vasca, que habían contraído empresas del grupo Hafesa, del cual es presidente. "Tengo toda la información. Quiero el papelito y que se me arregle lo de la foral, que les debo un huevo de pasta", advirtió Hamlyn.

La solicitud del empresario surtió efecto porque la Diputación Foral de Vizcaya permitió el aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), según informa el diario The Objective. De hecho, en el propio audio Díez le deja claro que le harán la gestión: "Hablaremos con ellos, pero eso es otra negociación". En el País Vasco gobierna el PNV en coalición con el PSOE de Euskadi.

"Desmotando a Balas se desmontan otras muchas cosas"

La finalidad de dicha reunión era encontrar trapos sucios de la Guardia Civil, y especialmente de la Unidad Central Operativa (UCO) para torpedear las grandes causas de corrupción que afectan a Moncloa. Tal es el caso del procedimiento Koldo, la causa abierta contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; contra su hermano, David Sánchez, y también contra el fiscal general del Estado. Más en concreto, el objetivo de la 'fontanera' del PSOE era Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, responsable del grupo contra la delincuencia económica que investiga los casos de corrupción del entorno del PSOE. Este mando lleva más de dos décadas en el Instituto Armado y cuenta con una trayectoria intachable que comenzó en la lucha contra ETA.

"Aquí tenemos un problema y es el siguiente ¿vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados. No nos interesa. Interesa saber de dónde viene esa génesis. Tú has sido víctima de la camorra de la Guardia Civil. Es así", le dice Leire Díez, quien continúa: "Esto es muy fácil. Ni en lo hidrocarburos es todo lo que hay, ni hay todo lo que es (...). Lo que yo no tengo ninguna ganas de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo y de momento lo que está haciendo es convertir a todos en presos y carceleros de él", dice y sentencia: "Esto es lo que hay que desmontar".

"Desmontando esto (...) se desmontan otras muchas cosas. No hará falta que te diga más ¿no?", le pregunta a Hamlyn, a lo que este responde: "Totalmente. Mensaje entendido". De esta manera, Díez demuestra que no tiene interés directo en la causa de hidrocarburos, sino que su objetivo es asestar un golpe a la UCO que afecte también a las grandes causas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. De esta manera respaldaría las actuaciones de Koldo García y de José Luis Ábalos quienes, han abierto una guerra contra la Guardia Civil por el caso Koldo. El primero de ellos en lo relativo a los registros de su domicilio y, el segundo, al sostener que fue víctima de seguimientos mientras estaba aforado.

Oferta de pacto con la Fiscalía: "Los fiscales viajan"

A lo largo de la conversación, Hamlyn insiste en que quiere compromisos claros de que saldrá airoso de este procedimiento y de que se frenarán sus deudas con el fisco antes de seguir facilitándoles más información. "Yo quiero un papelito firmado. Tengo muchísima información. Llevo cinco años trabajando en esto. (He hecho) trabajo de cirujano, con equipos ayudándome", reitera a lo largo de la conversación.

En respuesta, Díez le dice que le sentará con la Fiscalía y le insinúa que ejercerá poder para modificar el criterio del Ministerio Público. "Escucha, Álex. Cuando digo de sentarte con alguien es sentarte para un fin determinado", le dice. "Vale, yo estoy en Dubái ahora", le responde y ella contraataca: "No pasa nada, los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, ya no puede haber generalidades ni vaguedades", le advierte.

Esta reunión se produjo pocas semanas antes del comienzo del juicio en la Audiencia Nacional contra el presidente del grupo petrolero Hafesa Alejandro Hamlyn. Este empresario se encuentra investigado en el marco de la "Operación Drake", que llevó a cargo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se le acusa de un fraude de 145 millones en el pago del IVA de los hidrocarburos.

El procedimiento ha estado rodeado de polémica. La Guardia Civil reconoció en varios escritos que algunas las grabaciones claves desaparecieron o fueron dañadas. Una de las partes personadas en el procedimiento solicitó la imputación de más de una decena de agentes del Instituto Armado por estos hechos. Además, una semana antes del arranque la defensa de Hamlyn presentó un nuevo informe de peritaje forenses sobre las grabaciones.

Con todos estos acontecimientos, el lunes se iniciaron las sesiones en la Audiencia Nacional sin la presencia de Hamlyn. El empresario se encuentra en Dubai y no puede salir del país porque tiene un procedimiento judicial abierto. A la vista de los hechos, se decidió suspender durante un mes el juicio que se volverá a reanudar en San Fernando de Henares (Madrid).