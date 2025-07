Villarejo advirtió de los "negocios turbios" del suegro de Sánchez en informes policiales

José Manuel Villarejo no solo custodió anotaciones personales y audios sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, sino que también realizó informes policiales en los que dejó por escrito los "negocios turbios" de Sabiniano Gómez. Se trata de atestados que elaboró en los meses posteriores a los que Pedro Sánchez se proclamara secretario general del PSOE en julio de 2014 y que, al menos uno de ellos, obra en poder del PSOE, que lo recibió de manos de su "fontanera" Leire Díez.

Los movimientos que llevó a cabo el entonces el comisario jubilado vuelven a saltar a la palestra después de que Alberto Núñez Feijóo acusara el miércoles a Pedro Sánchez de haberse beneficiado de los supuestos prostíbulos de su suegro. La polémica, lejos de disiparse, va en escalada y apunta de nuevo a la conocida como "Política patriótica", la cual, según Ferraz, estaría detrás de una presunta investigación irregular al padre de Begoña Gómez. El Partido Popular, por su parte, mantiene el pulso y presentará una batería de preguntas al Congreso y al Senado para esclarecer la naturaleza de las saunas que regentaban Gómez y sus hermanos.

Con todo, en los círculos policiales este asunto es de sobra conocido. El propio Villarejo aludió en determinadas conversaciones a él y también hizo referencias al mismo en sus célebres agendas. Su interés por los negocios de Sabiniano Gómez se despertó en julio de 2014, tras la victoria de Sánchez en las primarias de julio de aquel año. Ya el día 22 de ese mes anotó en sus cuadernos que Gómez había departido días después del triunfo político de su yerno, con "Big" y "GB". Al primero de los mandos policiales lo conocía especialmente. Se trata del exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, también conocido como "El Gordo" o "Big".

Sabiniano Gómez y El Gordo se conocieron muchos años antes. El exalto mando policial -a quien no se le juzgará en el caso Villarejo por las secuelas que le dejó el ictus sufrido en 2022- le habría ayudado en las gestiones administrativas de su sauna con el Ayuntamiento de Madrid a cambio de que éste le permitiera colocar cámaras en el interior de las mismas, donde grabó a altos mandos políticos. Las fuentes consultadas por este medio aseguran que se enmarcó en actuaciones de la lucha antiterrorista que lideró durante varias décadas. De hecho, el propio García Castaño expuso durante su comparecencia en la Comisión del Congreso por la trama Kitchen que eran amigos desde hacía "tres décadas" y que el empresario "ayudar a la Policía". No obstante, desmintió todo lo demás.

Informes en 2014

"No entre en ese trapo porque es una falacia, es todo mentira (...). Es falso y nunca se ha detenido a nadie de la izquierda abertzale por culpa de de esas saunas. Todo lo contrario y no puedo hablar (...). Ese señor lo que ha hecho ha sido ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a cualquiera que pasara por allí. Él tenía unos negocios y si había un delincuente que llevaba cocaína, ese señor lo que hacía era ayuda. Espionaje ninguno, de verdad", expuso en su comparecencia de 22 de abril de 2021.

Sin embargo, Villarejo prefirió guardar silencio durante su turno un mes después en esa misma comisión: "Discúlpeme pero no le puedo contestar", alegó. Tampoco quiso confirmar la existencia de un almuerzo con Óscar López en septiembre de 2017, cuando el ministro era senador del PSOE, en el restaurante El Senador para hablar de la información que el comisario atesoraba sobre las saunas de Sabiniano Gómez. "Permítame que no le conteste. Yo entonces, en esa época, ya estaba jubilado y, por lo tanto, actuaba como abogado, y me debo a mi secreto profesional como letrado", respondió entonces.

Sin embargo, fuentes conocedoras de los hechos confirman a LA RAZÓN que Villarejo sí elaboró informes policiales sobre las "saunas sexuales" del padre de Begoña Gómez y de sus hermanos y en los mismos habría advertido de que se estaría ocultando un posible negocio de prostitución. Se trata de oficios que, según las mismas fuentes, se limitaron a alertar de los hechos, sin que se tenga constancia de que el asunto terminara siendo denunciado de manera oficial. Dichas fuentes tampoco confirman si Villarejo acometió este encargo en su condición de comisario o bien lo hizo por cuenta propia, toda vez que compatibilizaba sus actuaciones con su agencia de detectives Cenyt, con sede en la Torre Picasso.

La derivada judicial

Además, en el sumario del caso Tándem obran audios relativos a una conversación entre el propio Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en los que departieron sobre el negocio del suegro de Sánchez. En dicha conversación, que data de agosto de aquel 2014, Villarejo trasladó al entonces "número dos" del Ministerio del Interior que Sabiniano Gómez era dueño de la sauna Adán, destinada al público homosexual, además de a otros locales. En dicha conversación le confirmó que Pedro Sánchez era conocedor de los negocios de su suegro y acordaron además que habría que informar de los hechos al entonces ministro del ramo, Jorge Fernández Díez.

Ante ello, el PSOE movió ficha el año pasado, en pleno arranque de la causa judicial contra Begoña Gómez, y decidió reclamar todos estos audios -además del informe sobre las saunas- al procedimiento Tándem. Como informó LA RAZÓN, se trata del mismo material que la "fontanera" del partido, Leire Díez, dijo que había recopilado durante años de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que fue el empresario Javier Pérez Dolset quien los aportó al procedimiento en 2022 tras haber adquirido todas estas evidencias.

Pérez Dolset entregó un pendrive de 64 gigabytes con "numerosos" archivos de audio relacionados con Villarejo; en su mayoría con mandos del PP como Francisco Martínez o quien fuera secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, además de Arturo González Panero, el "albondiguilla". Su objetivo era que la Justicia rastreara las actuaciones presuntamente irregulares de la conocida como "Policía patriótica", pero tanto el entonces magistrado instructor Manuel García Castellón, como la Sala de lo Penal advirtieron de que gran parte de lo aportado no tenía "conexión" con la macrocausa de espionaje.

Movimientos del PSOE en la Audiencia Nacional

De hecho, lo primero que hizo el magistrado fue abrir una pieza separada, la número 34, para depositar este material y, tras ello, encargó un estudio a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que determinó que parte de estos audios se tenían que derivar a la pieza Kitchen (en el marco de la cual se investigó un encargo a Villarejo y 'El Gordo' para espiar a Luis Bárcenas) y la otra parte quedó fuera de la causa porque no tenía relación con la misma. Este fue el motivo alegado por el instructor cuando el PSOE, personado como acusación popular, pidió acceder al contenido de lo aportado por Pérez Dolset.

Entre el material se encontrarían los famosos audios e informes de Villarejo sobre su investigación a Sabiniano Gómez. Y sobre los mismos se pronunció igualmente la Sala de lo Penal. Consta un auto desvelado por la Cadena Ser de 28 de junio de 2024 en el que los magistrados cerraron la puerta a investigar estos hechos. En concreto, expusieron que el negocio de las saunas del padre de Begoña Gómez constituía una "actividad privada lícita" y apuntaron además a una "deplorable utilización partidista" de este tipo de informaciones por parte del exnúmero dos de Interior del Partido Popular.

De esta forma, la Justicia rechazó indagar nada relativo a las saunas o al papel de la policía patriótica en este asuntos, pero el PSOE ha vuelto a la carga tras sacarlo a relucir de nuevo Núñez Feijóo. Este viernes anunciaron que acudirán a la Fiscalía para que indague si, como mantienen, todo partió de un encargo para dañar a Sánchez hace ahora una década. Además, acusan al PP de haberse apoyado en el "pseudoinforme" de Villarejo para perjudicar a Sánchez en su intervención el pasado miércoles. El Partido Popular, por su parte, mantiene su sospecha sobre los negocios del padre de Gómez e insiste en que son "hechos acreditados" desde hace una década.